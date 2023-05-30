В Україні помітили ексклюзивний та розкішний Rolls-Royce за $500 000 (фото)

Rolls-Royce Ghost Extended – подовжений до 5,71 м варіант розкішного седана. Автомобіль оснащений 571-сильним V12, а його салон оздоблений дорогою шкірою та деревом.

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У Києві сфотографували Rolls-Royce Ghost Extended. Це найдорожча та найрозкішніша модифікація представницького седана. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.

Новий Rolls-Royce Ghost Extended – подовжена версія моделі. Її довжина та колісна база додали по 170 мм – до 5715 та 3465 мм, відповідно.

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Такий Rolls-Royce Ghost просторіший на другому ряду. На вибір запропоновано тримісний задній диван або два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем.

В обробці використані дорога шкіра та дерево. Комплектація версії Extended розширена і додає підсвічування радіаторної решітки і зоряне небо на стелі в салоні. Ціна Rolls-Royce Ghost Extended складає близько півмільйона доларів.

На другому ряду можуть встановити окремі крісла з електроприводом та вентиляцією. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Extended оснащений 6,75-літровим турбованим V12 потужністю 571 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,8 сек і розвиває 250 км/год. Седан обладнаний повним приводом, пневмопідвіскою та адаптивними амортизаторами.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві евакуювали на штрафмайданчик дорогий Rolls-Royce Ghost — його припаркували з порушеннями.

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