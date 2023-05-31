Чемпіон "Формули-1" продає свій рідкісний та ексклюзивний суперкар Ferrari (фото)

Всього випущено лише 399 купе Ferrari Enzo і зараз вони надзвичайно дорогі. Суперкар оснащений 660-сильним V12 і здатний розвинути 350 км/год.

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У Монако на аукціон L'AstaRossa виставили Ferrari Enzo. Знаменитий суперкар 2000-х оцінили у 5 мільйонів євро. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Фернандо Алонсо володіє Ferrari Enzo з 2011 року

Суперкар Ferrari Enzo зараз дуже цінується колекціонерами і зараз його ціна стартує приблизно з 2,5-3 мільйонів євро. Саме цей автомобіль дорожчий, адже його власником є дворазовий чемпіон "Формули-1" Фернандо Алонсо.

Усього випущено 399 Ferrari Enzo Фото: autoevolution.com

Іспанський гонщик став власником суперкара у 2011 році, коли виступав за Ferrari. Мало того, він має перший серійний Enzo. Не виключено, що авто стало подарунком Алонсо від команди, тим більше що перед іспанцем саме цей автомобіль тестував Міхаель Шумахер.

Пробіг авто Фернандо Алонсо — 4800 км Фото: autoevolution.com

Фернандо Алонсо не дуже активно експлуатував суперкар Ferrari Enzo. Його пробіг становить лише 4800 км. До речі, в колекції гонщика також є новіший Ferrari LaFerrari, а його повсякденне авто — Aston Martin DBX707 (іспанець зараз виступає за Aston Martin).

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Нагадаємо, що Ferrari Enzo випускали з 2002 по 2004 рік і всього зібрали лише 399 таких купе. Міхаель Шумахер брав активну участь у розробці та доведенні моделі.

Суперкар здатний розвинути 350 км/год. Фото: autoevolution.com

Суперкар Ferrari Enzo оснащений високооборотним 6,0-літровим V12 потужністю 660 к. с. З 6-ступінчастою роботизованою КПП він розганяється до 100 км/год за 3,4 сек і здатний розвинути 350 км/год.

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