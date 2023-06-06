Нова Toyota Prius отримала заряджену версію, натхненну автоспортом (фото)

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition відрізняється зовнішніми доробками. Хетчбек отримав безліч нових кузовних елементів з карбону.

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Гібридний хетчбек Toyota Prius отримав спортивну версію 24h Le Mans Centennial GR Edition. Вона натхненна перегонами на витривалість 24 години Ле-Мана. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Концепт Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition отримав багато зовнішніх доробок. Вони включають новий кузовний обвіс, розширювачі колісних арок та інші покращення.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition на 90 мм довша та на 50 мм ширша за стандартний хетчбек. Також було покращено підвіску та встановлено 18-дюймові колісні диски Rays, які взуті у шини Michelin розміром 235/50.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition став довшим і ширшим Фото: Toyota

Концепт отримав безліч нових аеродинамічних елементів, включаючи передній сплітер, повітрозабірники, задній дифузор і спойлер. Усі вони виконані з вуглеволокна.

Позаду встановлений карбоновий спойлер Фото: Toyota

Попереду з'явилися новий карбоновий капот та додаткові фари. Вони надихнуті перегоновим прототипом Toyota GR010 Hybrid.

Силова установка залишилася без змін. Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором потужністю 223 к.с.

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Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition не надійде у серійне виробництво. Модель створена в єдиному екземплярі на честь перемог Toyota у перегонах 24 години Ле-Мана.

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