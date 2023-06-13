Хетчбек Mazda 3 перетворили на 1400-сильний суперкар (відео)

Заряджений хетчбек підготували для підйому на Пік Пайкс у США. Автомобіль отримав безліч доробок і тепер оснащений заднім приводом, а не переднім.

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У Японії показали трековий болід на базі хетчбека Mazda 3. Під капотом тепер знаходиться чотирироторний двигун на 1400 сил. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Цей автомобіль побудований для підйому на Пік Пайкс у США. За кермом перебуватиме пілот "Божевільний Майк" Майк Уїддет.

Хетчбек отримав новий кузовний обвіс з масивними аеродинамічними елементами. Спереду з'явився карбоновий сплітер, який підвищує передню притискну силу.

Хетчбек отримав новий кузовний обвіс Фото: Скриншот

Позаду встановили величезне антикрило та дифузор. Вони допоможуть хетчбеку залишатися стабільним на високій швидкості.

Позаду розмістили масивне антикрило Фото: Скриншот

Для підйому на Пік Пайкс потужність двигуна обмежать до 1000 к.с., щоб уникнути перегріву. Також автомобіль тепер оснащується заднім приводом, а не переднім.

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З салону прибрали все непотрібне, щоб якнайсильніше знизити вагу авто. Усередині можна знайти тільки сидіння Bride, панель налаштувань авто, панель приладів, кермо, педалі, важіль перемикання передач, стоянкове гальмо та каркас безпеки.

Замість заднього ряду сидінь встановили радіатор. Це дозволило забезпечити оптимальне розважування по осях.

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