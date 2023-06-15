Найкомпактніший кросовер Volkswagen вперше помітили без камуфляжу (фото)
Новий Volkswagen T-Cross 2024 отримає оновлений дизайн та модернізовану моторну гаму. Всі двигуни можуть доповнити 48-вольтовою технологією "м'якого" гібрида.
Компактний кросовер Volkswagen T-Cross 2024 модельного року помітили під час тестів без камуфляжу. Офіційний дебют новинки відбудеться вже найближчим часом. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Volkswagen T-Cross був представлений у 2018 році та став найкомпактнішим кросовером бренду. Тепер модель отримає планове оновлення.
Оновлений Volkswagen T-Cross зовні схожий на більший T-Roc. Спереду з'явилися нові бампер та решітка радіатора, а також змінені фари.
Задня частина кросовера також була змінена. З'явився новий задній бампер та модернізовані задні ліхтарі.
Панель приладів прототипу прикрита, що вказує на зміни. Найімовірніше, кросовер отримає збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та розширений список оснащення.Важливо
Також очікуються зміни у моторній гамі кросовера. Зараз до неї входять два двигуни на вибір — 1.0 TSI та 1.5 TSI. Їх можуть доповнити "м'якою" гібридною установкою.
Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші офіційні знімки Volkswagen Tiguan третього покоління.