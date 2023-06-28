Німецька якість: вінтажний Mercedes 60-х завівся і поїхав після 28 років простою (відео)

Mercedes 220 SE свого часу був зіркою автошоу, але з 1995 року він не покидав гараж. Проте автомобіль легко завівся і навіть зміг поїхати.

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У США повернули до життя рідкісне купе Mercedes-Benz 220 SE 1965 року. Автомобіль простояв у гаражі 28 років. Відео з відновленням авто з'явилося на Youtube-каналі WD Detailing.

Автомобіль не виїжджав на дороги з 1995 року Фото: скриншот / YouTube

Цей Mercedes S-Class свого часу був зіркою автошоу — брав участь в автосалоні в Нью-Йорку (за іншою версією — в Чикаго). Машину активно експлуатували протягом 30 років, але в 1995 році поставили на прикол у гаражі.

Двигун Mercedes без проблем завівся Фото: скриншот / YouTube

Стан авто не найкращий — фарба місцями потріскалася, присутні і плями іржі. Салон Mercedes 220 SE був частково розібраний, але основні деталі збереглися в багажнику і гаражі.

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Автомобіль оснащений інжекторною рядною шісткою об'ємом 2,2 л і потужністю 120 к. с., а також 4-ступінчастою механічною КПП. Він отримав люк у даху, а його салон оздоблений шкірою.

Mercedes 220 SE відчистили і відмили, а його салон зібрали. Двигун пройшов обслуговування і після нескладних маніпуляцій його без проблем завели. Мало того, автомобіль зміг виїхати з гаража без сторонньої допомоги. Тепер його відреставрують до оригінального стану.

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