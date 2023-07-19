Пікапи Ford, Toyota і Volkswagen порівняли в заїзді на прямій (відео)

Усі три пікапи мають схожу потужність, але вони сильно відрізняються один від одного. Блогери порівняли автомобілі в заїздах з місця та з наскоку, щоб визначити переможця.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між трьома зарядженими пікапами — Volkswagen Amarok PanAmericana, Toyota Hilux GR Sport і Ford Ranger Raptor. Одна з цих моделей впевнено домінувала над конкурентами. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Пікапи зазвичай використовують для перевезення вантажу та їзди бездоріжжям. Цього разу цим автомобілям довелося показати свої можливості в незвичному для себе середовищі.

Volkswagen Amarok PanAmericana оснащений 3,0-літровим турбодизелем V6 потужністю 240 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Під капотом Toyota Hilux GR Sport розташований 2,8-літровий турбодизель, який розвиває потужність 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Ford Ranger Raptor отримай 3,0-літровий бензиновий двигун V6 потужністю 300 к.с. і 491 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

У першому заїзді з місця Ford Ranger Raptor впевнено вирвався вперед. Volkswagen Amarok PanAmericana погано стартував і приїхав до фінішу останнім, а Toyota Hilux GR Sport посіла друге місце.

Другий заїзд поміняв місцями позиції Volkswagen Amarok PanAmericana і Toyota Hilux GR Sport. Проте Ford Ranger Raptor все ще був у лідерах.

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У заїздах з наскоку ситуація повторилася. Ford Ranger Raptor знову посів перше місце, Volkswagen Amarok PanAmericana приїхав другим, а Toyota Hilux GR Sport дісталося останнє місце.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували драг-рейсинг між BMW M3, Mazda RX-7 і Nissan 240SX.