Експерти з'ясували реальний запас ходу популярних електромобілів влітку та взимку
Експерти випробували чотири популярні електромобілі у спекотну та холодну погоду, щоб з'ясувати їхній реальний запас ходу. Результати дослідження виявилися неоднозначними.
Американські експерти перевірили, як реальний запас ходу електромобілів Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 і Ford Mustang Mach-E відрізняється від заявлених показників. Результати дослідження опублікували на сайті Consumer Reports.
Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 і Ford Mustang Mach-E мають великий попит у США. Проте багато власників цих електромобілів помітили, що в реальних умовах вони здатні проїхати менше, ніж заявлено виробниками.
Експерти з'ясували, як змінюється запас ходу електрокарів у спекотну, помірну та холодну погоду. Деякі автомобілі сильно здивували їх.
Як змінюється запас ходу електромобілів залежно від температури?
Tesla Model Y
Електрокросовер Tesla Model Y неприємно здивував експертів. Під час випробувань реальних запас ходу виявився набагато меншим за заявлений.
Заявлений запас ходу Tesla Model Y становить 525 км. У спекотну погоду електрокросовер зміг проїхати тільки 441 км. У помірну погоду цей показник знизився до 406 км.
У холодну погоду запас ходу Tesla Model Y знижується до 300 км. Це на 225 км менше від заявленого пробігу.
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5 показав більш оптимістичні результати. Заявлений запас ходу електромобіля становить 412 км, а в спекотну погоду експерти змогли проїхати 409 км.
У помірну погоду Hyundai Ioniq 5 зміг проїхати 394 км. У холодну погоду цей показник знизився до 295 км.
Ford Mustang Mach-E
Заявлений запас ходу Ford Mustang Mach-E становить 435 км. У спекотну погоду електрокросовер зміг проїхати 443 км. У помірну погоду цей показник знизився до 402 км.
У холодну погоду запас ходу Ford Mustang Mach-E знижується до 303 км. Це на 132 км менше від заявленого пробігу.
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4 показав непогані результати. Заявлений запас ходу електрокросовера становить 386 км, а в спекотну погоду експерти змогли проїхати 412 км.
У помірну погоду Volkswagen ID.4 зміг проїхати 360 км. У холодну погоду цей показник знизився до 274 км.
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