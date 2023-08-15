Китайці презентували дешевий міський електромобіль з незвичайним дизайном (фото)

FAW Bestune Xiaoma надійде в продаж у Китаї вже в третьому кварталі 2023 року. Електромобіль оснащений електромотором потужністю 27 сил і може розвивати швидкість до 100 км/год.

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У Китаї розсекретили новий компактний міський електромобіль FAW Bestune Xiaoma. Він складе конкуренцію популярному Wuling HongGuang Mini EV. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

FAW Bestune Xiaoma отримав незвичайний дизайн із двоколірним кузовом. Спереду розташовані прямокутні фари.

Ззаду розміщені прямокутні ліхтарі та декоративні панелі. Бічні дзеркала заднього огляду отримали заокруглену форму.

Ззаду розташовані прямокутні ліхтарі Фото: MIIT China

Габарити FAW Bestune Xiaoma:

довжина — 3000 мм;

ширина — 1510 мм;

висота — 1630 мм;

колісна база — 1953 мм.

Споряджена маса FAW Bestune Xiaoma становить лише 685-715 кг. Повна маса сягає 1015 кг.

Інтер'єр розрахований на чотири посадочні місця. Загалом він вийшов доволі практичним.

Інтер'єр розрахований на чотири посадочні місця Фото: CarNewsChina

FAW Bestune Xiaoma оснащений електромотором потужністю 27 к.с. Максимальна швидкість електромобіля досягає 100 км/год. Запас ходу складе близько 280 км на одному заряді.

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Вихід електрокара на китайський ринок відбудеться вже в третьому кварталі 2023 року. Очікується, що початкова ціна становитиме близько 4500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що турецький виробник Lampago презентував бюджетний електроскутер Electric Trike.