Ford Bronco на мінімалках: Geely показали найдешевший електрокросовер у світі (фото)

Panda Knight вирізняється дизайном у стилі позашляховика Ford Bronco. Кросовер оснащений 41-сильним електромотором і може проїхати до 200 км на одному заряді.

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У Китаї представили компактний електрокросовер Panda Knight від Geely. Новинка отримала дизайн у стилі Ford Bronco. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Panda Knight отримав стильний дизайн із двома круглими фарами спереду. Також на кузові є різні акценти жовтого кольору.

Ззаду розміщені квадратні ліхтарі. Під ними знаходиться масивний пластиковий бампер.

Ззаду встановлені квадратні ліхтарі Фото: QQ

Габарити Panda Knight:

довжина — 3135 мм;

ширина — 1565 мм;

висота — 1655 мм;

колісна база — 2015 мм.

Багажник електрокросовера має об'єм 800 літрів зі складеним заднім рядом сидінь. За словами Geely, в нього вміщаються дві 28-дюймові та дві 20-дюймові валізи.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі штучної шкіри та тканини з шаром пінопласту. Також всередині можна знайти 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 9,2-дюймову панель приладів.

Усередині встановлено два великі дисплеї Фото: QQ

Panda Knight оснащений синхронним двигуном з постійними магнітами потужністю 41 к.с. і 110 Нм крутного моменту. Він живиться від літій-залізо-фосфатної батареї Gotion і може проїхати до 200 км на одному заряді.

Електрокросовер підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю 22 кВт. Зарядити акумулятор від 30% до 80% можна всього за пів години.

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Panda Knight надійде в продаж у Китаї вже в першій половині вересня. Очікується, що початкова вартість новинки становитиме менше ніж 36 000 юанів (5000 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї показали новий електрокросовер Jiyue 01 від Geely і Baidu.