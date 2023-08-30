В Україні помітили Toyota Land Cruiser з незвичайним тюнінгом (фото)

Toyota Land Cruiser 200 оснащений 288-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 9,5 секунди. Позашляховик отримав безліч зовнішніх доопрацювань.

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У Києві помітили незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску. Автомобіль отримав тюнінг-пакет "Sports Line Package" від ательє WALD. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Toyota Land Cruiser 200 випускався з 2007 по 2021 рік. Це популярний преміальний позашляховик, який має попит на вторинному ринку України.

Позашляховик пофарбували в яскравий синій колір. Крім цього автомобіль отримав новий кузовний обвіс.

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Спереду з'явилися нова решітка радіатора і змінений бампер. Також на позашляховик встановлено розширювачі колісних арок.

Ззаду можна помітити нові вихлопні патрубки та бампер. Також передбачено металевий дифузор. Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски.

Цей Toyota Land Cruiser оснащений 4,7-літровим двигуном V8 потужністю 288 к.с. і 434 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,5 секунди, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

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