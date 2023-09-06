В Україні з'явився економічний гібридний кросовер Ford: подробиці та ціни (фото)

Гібрид Ford Kuga оснащений 190-сильною установкою. З нею розгін до 100 км/год займає менше 10 с, а середня витрата пального становить 5,4-5,7 л на 100 км.

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Лінійку Ford Kuga в Україні поповнила гібридна версія. Це найпотужніша і найекономічніша версія кросовера на нашому ринку. Подробиці моделі з'явилися на офіційному сайті Ford.

Кросовер оснащений 190-сильною установкою Фото: Ford

Гібрид Ford Kuga оснащений 2,5-літровою бензиновою четвіркою і електромотором сумарною потужністю 190 к. с. Кросовер доступний із переднім або повним приводом. Його багажник дещо менший, ніж у бензинової та дизельної модифікацій — 486 л проти 556.

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Передньопривідна версія Ford Kuga 2023 розганяється до 100 км/год за 9,1 с, а повнопривідна — за 9,5 с. Середня витрата палива становить 5,4 і 5,7 л/100 км, відповідно. Максимальна швидкість в обох випадках становить 196 км/год.

Кросовер запропонований у двох варіантах комплектації Фото: Ford

Новий Ford Kuga з гібридною установкою запропонований у двох версіях. Початковий варіант Titanium (від 1 457 308 гривень) отримав двозонний клімат-контроль, датчики світла і дощу, безключовий доступ, камеру заднього виду, парктронік, підігрів передніх сидінь і керма, навігацію, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.

Топова версія ST-Line X (від 1 724 079 гривень) додає діодні фари, оздоблення салону штучною шкірою, проєкцію на лобове скло, паркувальний автопілот, підігрів задніх сидінь, електроприводи крісла водія та дверей багажника.

Багажник гібрида дещо менший — 486 л Фото: Ford

Крім того, в цьому випадку розширено набір систем безпеки — є контроль "сліпих" зон, розпізнавання дорожніх знаків і система напівавтономного руху в заторах.

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