Розміром з валізу: Honda представила незвичайний складаний електросамокат (фото)

Honda Motocompacto надійде в продаж уже в листопаді цього року. Електросамокат може проїхати 19 км на одному заряді та розвивати швидкість до 24 км/год.

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Honda представила незвичайний електричний самокат Motocompacto. Його можна легко скласти до розмірів валізи й носити з собою. Про це розповіли на сайті Jalopnik.

Honda Motocompacto натхненний складним мініатюрним мопедом Motocompo, який випускався в 1980-х. Нова модель більш сучасна і працює на електротязі.

Honda Motocompacto можна носити з собою Фото: Honda

Самокат важить всього 18,7 кг, що дає змогу переносити його з собою. Також його можна покласти в багажник автомобіля, де він не займатиме багато місця.

Honda Motocompacto отримав сидіння висотою 62,23 мм. Також у самокаті є відсік для зберігання речей, підніжки та цифровий спідометр.

Honda Motocompacto має складне сидіння Фото: Honda

Honda Motocompacto оснащений електромотором із постійними магнітами потужністю 0,67 к.с. Максимальна швидкість становить 24 км/год.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 6,8 А⋅год. Запас ходу становить 19 км на одному заряді.

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Honda Motocompacto надійде в продаж уже в листопаді цього року. Вартість електричного самоката становить 995 доларів.

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