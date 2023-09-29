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Альтернатива CR-V: представлено новий електрокросовер від Honda і General Motors (відео)

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Фото: Honda | Honda Prologue — перший електрокросовер японської марки

Кросовер Honda Prologue — електричний аналог моделі CR-V із запасом ходу 480 км. У електрокара великий багажник і багате оснащення.

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У США презентовано нову Honda Prologue. Перший електричний кросовер японської марки дебютував якраз до її 75-річчя і надійде в продаж з початку 2024 року за ціною менше 50 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Honda.

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Кросовер дещо більший, ніж Honda CR-V
Фото: Honda

Електромобіль Honda Prologue створений спільно з General Motors і використовує платформу GM Ultium, як і його преміальний побратим Acura ZDX, а також новий Cadillac Escalade. Він стане "зеленою" альтернативою Honda CR-V, хоча буде дещо більшим за бензинового побратима.

Honda Prologue, нова Honda Prologue, Honda Prologue 2024, електромобіль Honda, кросовер Honda Fullscreen
Запас ходу електрокара перевищує 480 км
Фото: Honda

Габарити Honda Prologue 2024:

  • довжина — 4877 мм;
  • ширина 1989 мм;
  • висота — 1643 мм;
  • колісна база — 3094 мм.
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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Honda

Кросовер Honda Prologue вирізняється стриманим дизайном з плавними лініями кузова. У нього розкосі фари і вигнута віконна лінія.

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У салоні встановлено віртуальну панель приладів і великий 11,3-дюймовий тачскрін, є і проекція на лобове скло. У мультимедійну систему інтегровано Google Maps.

Honda Prologue, нова Honda Prologue, Honda Prologue 2024, електромобіль Honda, кросовер Honda Fullscreen
Об'єм багажника становить 713-1634 л
Фото: Honda

Розробники стверджують, що нова Honda Prologue просторіша за CR-V, а також має місткий (713-1634 л) багажник. Також всередині багато відсіків для дрібної поклажі.

Базова комплектація Honda Prologue 2024 охоплює двозонний клімат-контроль, електроприводи крісла водія і дверей багажника, підігрів сидінь, бездротову зарядку для смартфонів. У топовій версії є панорамний дах і акустика Bose.

Першим дебютує варіант із повним приводом на 288 к. с. і 515 Нм, але буде і більш доступна передньопривідна версія. Батарея ємністю 85 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 480 км, а її швидка зарядка на 20% займає 10 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийде нова Honda CR-V 2023.

Також ми писали, що Honda створила бюджетний електрокар за $7000.