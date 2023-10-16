Італійці готують розкішний електричний мінівен з великим запасом ходу (фото)

Новий електричний мінівен буде орієнтований на ринок Китаю і може надійти в продаж у 2027 році. Новинка отримає запас ходу близько 600 км на одному заряді.

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Італійський бренд Alfa Romeo розробляє повністю електричний мінівен. Новинка може отримати розкішний інтер'єр і великий запас ходу. Про це повідомили на сайті Autocar.

Керівник відділу дизайну Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос заявив, що бренд розглядає можливість виробництва електричного мінівена. Він може бути натхненний моделлю Autotutto, яка випускалася з 1954 до 1983 року.

Alfa Romeo Autotutto був популярним мінівеном Фото: Wikipedia

Мінівени знову стають популярними. Тому багато автовиробників створюють такі моделі.

Очікується, що наступник Alfa Romeo Autotutto може бути побудований на платформі STLA Large від Stellantis. Він отримає розкішний інтер'єр із дорогими матеріалами.

Найімовірніше, сімейна модель буде орієнтована на ринок Китаю. Там подібні моделі мають великий попит.

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Платформа STLA Large підтримує кілька електромоторів сумарною потужністю до 1000 к.с. Новинка може отримати кілька модифікацій з максимальним запасом ходу близько 600 км на одному заряді.

Раніше Фокус розповів, що в інтернет потрапили зображення нового компактного кросовера Alfa Romeo.

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