Peugeot представили недорогий семимісний електромобіль із запасом ходу 320 км (фото)

Оновлений Peugeot E-Rifter отримав безліч відмінностей від поточної моделі. Новинка оснащена 136-сильним електромотором і надійде в продаж у лютому наступного року.

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Електричний мінівен Peugeot E-Rifter отримав оновлення для 2024 модельного року. Новинка відрізняється зміненим дизайном і збільшеним запасом ходу. Про це розповіли на сайті Stellantis.

Оновлений Peugeot E-Rifter отримав нову решітку радіатора, а також інший бампер і змінені фари. Крім цього тепер модель доступна у двох нових кольорах — Sirkka Green і Kiama Blue.

Спереду розташовані оновлені фари та решітка радіатора Фото: Stellantis

Задні ліхтарі отримали змінену графіку. Також модель пропонується з новими колісними дисками.

Задні ліхтарі отримали нову графіку Фото: Stellantis

На вибір доступні два варіанти довжини Peugeot E-Rifter — 4400 або 4700 мм. Можна обрати між п'яти- або семимісною конфігурацією.

В інтер'єрі з'явилося шкіряне кермо з підігрівом. Усередині можна знайти оновлену приладову панель і 10-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Для зарядки гаджетів передбачено два роз'єми USB-C, один USB-A і розетка на 230 В.

Оновлений Peugeot E-Rifter оснащений електромотором потужністю 136 к.с. і 260 Нм крутильного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 11,2 секунди.

Силову установку живить акумуляторна батарея місткістю 54 кВт⋅год. Вона забезпечує запас ходу до 320 км на одному заряді.

Зарядка постійним струмом потужністю 100 кВт дає змогу поповнити запас батареї на 80% лише за пів години. У стандартну комплектацію тепер входить теплова помпа.

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Оновлений Peugeot E-Rifter надійде в продаж у Європі в лютому 2024 року. Початкова вартість новинки становитиме близько 36 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Stellantis презентував оновлену лінійку комерційних автомобілів.