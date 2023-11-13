Американці презентували 1000-сильний електричний спорткар з елегантним дизайном (фото)

Karma Kaveya запропонують у версіях із заднім і повним приводом потужністю до 1000 сил. Спорткар здатний розганятися до сотні менш ніж за три секунди та розвивати швидкість понад 290 км/год.

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Американський бренд Karma Automotive представив електричний спорткар Kaveya. Новинка отримала елегантний дизайн і потужну силову установку. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У 2007 році було створено компанію Fisker Automotive, найвідомішим продуктом якої став гібридний автомобіль Karma. У 2014 році китайський постачальник автозапчастин Wanxiang Group придбав активи виробника за 149,2 мільйона доларів на аукціоні з банкрутства. Після цього бренд отримав назву Karma Automotive.

Спереду Karma Kaveya розташовані компактні приховані фари. Вони стають помітними тільки під час їхньої активації.

Спереду розміщені приховані фари Фото: Karma Automotive

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі та подвійні стоп-сигнали. Також спорткар отримав активний спойлер, який підіймається на швидкості понад 100 км/год.

Ззаду встановлено активне антикрило Фото: Karma Automotive

Karma Kaveya запропонують у задньопривідній і повнопривідній версіях на вибір. Перша модифікація оснащена двома електромоторами сумарною потужністю 536 к.с., а друга — трьома електромоторами потужністю 1000 к.с.

Топовий варіант здатний розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за три секунди. Максимальна швидкість становить понад 290 км/год.

Спорткар оснащений акумуляторною батареєю місткістю 120 кВт⋅год. Запас ходу становить близько 402 км на одному заряді.

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Karma Kaveya буде випущена обмеженим тиражем. Вартість моделі не розкривається.

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