Культовий японський суперкар завівся і поїхав після кількох років простою на вулиці (відео)

Acura NSX — знаменитий середньомоторний суперкар, побудований за участю зірки "Формули-1" Айртона Сенни. Авто оснащене 3,0-літровим 270-сильним V6 і здатне розвинути 270 км/год.

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Суперкар без проблем завівся Фото: скриншот / YouTube

Acura NSX знайшли в містечку Траверс-Сіті (штат Мічиган). Після купівлі авто його власник поставив його у дворі свого будинку. Утім, японський суперкар виявився вельми живучим.

Салон Acura NSX добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Кузов Acura NSX виконаний з алюмінію, тому не іржавіє. Мало того, авто вдалося без проблем завести і заїхати на ньому на причіп-трейлер.

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Суперкар Acura відправили на мийку і детейлінг. Коли його помили і відчистили, то виявилося, що він вельми непогано зберігся.

Автомобіль відмили і відчистили Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що Acura/Honda NSX — єдиний суперкар в історії японської марки. Модель першого покоління розробили за участю зірки "Формули-1" Айртона Сенни. Її випускали з 1990 по 2005 рік.

Середньомоторне купе оснащене 3,0-літровим 270-сильним V6 і 5-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 270 км/год.

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