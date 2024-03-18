Ціни станом на 13.02.2024, з урахуванням ПДВ. Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою. Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером CHERY в Україні. Кількість автомобілів обмежена.

**Під знижкою мається на увазі сума знижки від роздрібної ціни: CHERY TIGGO 2 Classic (Класік) 2022р.в. в сумі: 6050 грн; CHERY TIGGO 2 PRO Luxury (Лакшері) 2023р.в. в сумі: MT - 30634 грн; CVT - 30826грн; CHERY TIGGO 4 PRO Comfort (Комфорт) 2023р.в. в сумі: 50000 грн; CHERY TIGGO 7 PRO Premium (Преміум) 2023р.в. в сумі: MT - 36690 грн; CVT - 37738 грн; CHERY TIGGO 8 PRO Premium (Преміум) 2023р.в. в сумі - 81180 грн, актуальної на дату рахунку-фактури. Сума знижки у гривні вказана з ПДВ.

Вказане оснащення та комплектація автомобіля є орієнтовними та можуть відрізнятися від наявного оснащення та комплектації автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні. Зовнішній та внутрішній вигляд наведено у зображеннях для ілюстрації та може відрізнятися від вигляду наявних автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні.

***Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у договірній та сервісній документації, уточнюйте у дилерів.

ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та офіційні дилери CHERY в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів або за тел. 0 800 5000 19 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку). Актуальні ціни з урахуванням знижки вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.