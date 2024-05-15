Найдешевший електрокросовер Kia за $32 000 розсекретили до прем'єри (фото)

Компактний електрокросовер Kia EV3 вирізняється нестандартним дизайном і високотехнологічним інтер'єром. Модель запропонують у версіях із переднім та повним приводом із запасом ходу до 500 км.

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В інтернет потрапили шпигунські фото Kia EV3. Компактний електрокросовер офіційно презентують 23 травня, а його виробництво стартує в другій половині нинішнього року. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Kia EV3 вирізняється оригінальним дизайном Kia EV3 GT-Line має агресивніший вигляд

Новий Kia EV3 зберігає оригінальний дизайн торішнього перед серійного концепткара. У нього рубаний дизайн із розширеними крилами і тоненькими світлодіодними фарами в дусі старших Kia EV5 та EV9. Ручки задніх дверей сховані в стійках даху. Варіант GT-Line вирізняється агресивнішими бамперами.

Ручки задніх дверей сховані в стійках даху

У салоні на передній панелі встановили два дисплеї. Сидіння першого ряду розділені дворівневою центральною консоллю.

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Електромобіль Kia EV3 2025 збудують на платформі E-GMP із 400-вольтною архітектурою. Стандартна модель матиме передній привід, а варіант GT-Line може бути повнопривідним.

На передній панелі встановили два дисплеї

Очікується, що електрокросовер Kia EV3 отримає літій-залізо-фосфатні батареї ємністю 64 і 82 кВт∙год Запас ходу в найбільш "дальнобійній" версії сягне 500 км. Стартова ціна Kia EV3 складе приблизно 32 000 доларів.

Новий Kia EV3 буде не єдиним доступним електромобілем марки. Південнокорейський електрокар готує ціле сімейство доступних електрокарів.

Також Фокус розповідав про новий Kia EV6. Електрокар освіжили та збільшили його запас ходу.