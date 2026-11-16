Acura повернула легендарний жовтий колір: Integra Type S стала дорожче, випустять лише 700 авто

Acura представила Integra Type S Heritage Edition 2027 модельного року — спеціальну версію з дизайном на честь культової Integra Type R. Виробник випустить лише 700 таких авто для ринку США.

Про це пише видання Motor1.

Прем'єра Acura Integra Type S Heritage Edition відбулася 14 листопада на заході Super Street After Dark у місті Санта-Ана, штат Каліфорнія. До дилерських центрів лімітована новинка має надійти в грудні разом з оновленою стандартною версією Type S.

Головною особливістю спеціального виконання став кузов у кольорі Blazing Phoenix Yellow. Він відсилає до жовтої Acura Integra Type R покоління DC2, яка з'явилася в американських автосалонах наприкінці 1990-х років. Цей відтінок буде доступний виключно для 700 автомобілів Heritage Edition.

Вартість Acura Integra Type S Heritage Edition 2027 року починається від $58 295 (приблизно 2,45 млн грн). У цю суму вже включено плату за доставку в розмірі $1395. Це на $2300 дорожче за стандартну Integra Type S нового модельного року, яка коштує $55 995.

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2027 Acura Integra Type S Фото: Acura

За додаткову плату покупці отримають не збільшення потужності, а низку ексклюзивних деталей. Серед них — 19-дюймові десятиспицеві колісні диски з мідним покриттям, чорні емблеми Type S і спеціальна ручка перемикання передач із титану. Остання є своєрідним нагадуванням про спортивну спадщину моделі та її орієнтацію на механічну коробку передач.

Технічна частина Heritage Edition залишилася незмінною. Автомобіль оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 320 к. с. із максимальним крутним моментом 420 Нм. Він працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач, яка передає тягу на передні колеса.

Acura не пропонує для Integra Type S автоматичної трансмісії — незалежно від версії. Витрата пального за американським циклом EPA становить 11,2 л/100 км у міському режимі, 8,4 л/100 км на трасі та 9,8 л/100 км у змішаному циклі.

2027 Acura Integra Type S Фото: Acura

Обидві версії Integra Type S 2027 року виробляють в американському місті Мерісвілл, штат Огайо. Двигуни K20C для них випускають на заводі Honda в Анні, також в Огайо.

Зміни торкнулися і стандартної Acura Integra Type S 2027 модельного року. Вона отримала глянцеві чорні колісні диски, чорні корпуси дзеркал і жовті гальмівні супорти. Таким чином, виробник додав до звичайної версії окремі елементи стилістики Heritage Edition, але без ексклюзивного жовтого забарвлення.

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