Моргенштерн і Basta! Чому в Україні такий популярний російський реп

У квітні в Києві виступить Pharaoh, у травні — Noize MC і Скриптоніт, два концерти дасть Баста. А на початку літа приїде найскандальніша зірка російського репу — Моргенштерн.

У грудні минулого року громадськість була приголомшена списком найпопулярніших серед українців кліпів за версією Google. З вітчизняних виконавців до топової десятки потрапив тільки дует Монатіка з Вірою Брежнєвою, інші — російські. Шосте і восьме місця дісталися реперу Моргенштерну.

І ось нова сенсація: у червні цей скандальний артист їде в Україну з міні-туром до Палаців спорту — Києва, Харкова, Запоріжжя. З початку військових дій між Україною і Росією це перший такий тур топової російської зірки (вартість квитків — 390-1390 грн).

Тема криміналу пішла з репу. Але ганж, дівчата, золоті ланцюги, круті тачки і раптове збагачення, як і раніше, у тренді хіп-хопу. Ця "крутизна" і приваблює підлітків

До того ж "на допомогу" Моргенштерну в Україні готується висадитися російський реп-десант. Так, 17 квітня в Київ приїде Pharaoh (читається як Фараон), 14 травня — Noize MC, 15 травня — Скриптоніт, відразу два концерти (25 і 26 червня) дасть легендарний репер Баста, який у списку найбільш популярних серед українців кліпів посів девʼяте місце з треком "Не болей". Виступи провідних російських реперів пройдуть на столичному майданчику Stereo Plaza (ціна квитків — 600-800 грн).

"На цей реп-сегмент великий попит — ці артисти присутні у всіх наших чартах. Можна вимкнути російські канали і МУЗ-ТВ, але інтернет не вимкнеш. Люди запихають собі це в плейлисти, телефони. Якщо ці артисти на верхніх позиціях, то як їх не возити? — замислюється над питанням Юрій Гулевич, експерт гастрольного ринку, співвласник PR-агентства "Дель Арте". — Вже девʼять місяців український шоу-бізнес лежить. Потрібне підживлення! Наша музична індустрія зупинилася на рівні кінця 2019 року. Попит диктує пропозицію, а російські репери у тренді".

Не "зашкварні"

Що стосується західних зірок, то привезти їх нині ще більш клопітно.

"У нас у минулому році впали концерти Андреа Бочеллі на стадіоні і Ленні Кравіца у Палаці спорту, — каже Гулевич. — А за зірвані через карантин концерти (того ж Ленні Кравіца) повертали тільки 70% вартості квитка, тому що зазвичай є неповернення гонорарів артистів. Тому із західним імпортом набагато ризикованіше мати справу, там суми гонорарів у рази більші і немає гарантії перенесення концерту артиста, повʼязаного зі світовим туром. Якщо ж з певної причини скасовано концерт з тим же Бастою, то його можна перенести, у такому випадку гроші глядачам не повертаються".

Минулорічної осені місцева українська сцена нехай з обмеженнями, але ожила. Однак вибір був вузький. "Коли перед київським глядачем вибір: енний раз послухати "Бумбокс" або піти на Басту, то він, звісно, вибере останнього", — вважає Гулевич.

[ + – ] Баста. Василь Вакуленко давно став народним репером Фото: Getty Images

Однак ризики для російських артистів залишаються. Це заборони через коронавірус і активність націонал-радикалів, які погрожують зірвати виступи росіян, які їм не подобаються.

"Організатори розуміють ковідні та політичні ризики. Але у вересні з того ж Басти, який виступав у Криму, зняли заборону на вʼїзд в Україну", — говорить Гулевич.

"Усі ці репери — не "зашкварні" артисти, — підтверджує Фокусу Ігор Панасів, музичний критик і головний редактор Karabas Live. — За винятком Басти, але він уже "розблокований" — дія заборони закінчилася, про що повідомила СБУ. Традиційна естрада, яка тут була раніше, "зашкварна" — Григорій Лепс, Олександр Малінін, Олена Ваєнга, — вони або в Криму виступали, або щось підписували, або робили якісь заяви політичного характеру. А з цими хіп-хоперами все гаразд. Моргенштерн — суперзірка сьогодення, тому й бажання на ньому по-швидкому заробити зрозуміле".

Сидячі фан-зони

З огляду на коронавірусну обстановку, у сучасному проведенні концертів є особливості.

"Сумніваюся, що буде дозволена фан-зона, — говорить Панасів. — Оля Полякова збиралася проводити концерт у кінці жовтня в столичному Палаці спорту, але його перенесли — хтось в її команді захворів на ковід. Я бачив зал, який підготували: певне розташування стільців — сидячий партер. Я, до речі, був восени на "Бумбоксі" у Stereo Plaza. У фан-зоні були розставлені столики на чотирьох. За такої розстановки клуб може вмістити не більше тисячі чоловік. А скільки поміститься в Палаці спорту? У звичайний час його заповнюваність — 8 тисяч. З сидячим варіантом — 50%, тобто 4 тисячі. Наскільки прибутковими будуть ці концерти? Не знаю".

Світовий тренд

Що такого особливого в російських реперах, що на них такий попит?

Розберімося трохи в історії реп-питання.

Рок як жанр, що розвивається, вичерпався до 1990-х. Усі чекали, що зʼявиться новий жанр, у якому десятки тисяч музикантів крутитимуться так само активно, як раніше в році та джазі. Але цього не сталося. Спочатку діджеї налетіли як сарана й обнесли старі хіти, тому до клубу міг прийти будь-який DJ зі своїм компʼютером, стати за пульт — і все, більше нічого не треба!

[ + – ] Pharaoh. 24-річний репер Гліб Голубина зарозумілий, загадковий, красивий і гламурний

На моє запитання, чому в нульових не виник новий жанр, подібний до джазу і року, кінокомпозитор Едуард Артемʼєв, який працював у Голлівуді ("Сталкер", Odyssey), відповідає: "Музика у кризі тому, що все зжер інтернет. Мистецтво стало окремим випадком інтернету. Видатні особистості зникли. Останньою особистістю був Стів Джобс — не музикант, не поет, не письменник, а технар. Але оплакував його весь світ — від США до Китаю і Японії".

Але важлива роль не стільки самого інтернету, скільки цифрових технологій. Значущішими, ніж композиторський талант, стали технічні навички, уміння володіти ритмами — хаус, техно тощо. У середині 1990-х, на заході року, на світову авансцену вийшли діджеї, проте ініціативу у них миттєво перехопили репери (сам реп як стиль виник у 1980-х): на ті ж чужі, видозмінені мелодії вони стали начитувати свій текст. До нульових років реп став мейнстримом. Точніше, хіп-хоп — стиль на стику репу (речитатив) і діджеїнгу (електронні ритми, накладені на запозичені мелодії).

На сьогодні з 500 світових поп-зірок 250 — репери. Чому так сталося, пояснює радіодіджей Сєва Новгородцев: "Слово у поп-музиці і році давно виродилося. Вони всі співали на рівні примітиву, дитячих смислів. Справа дійшла до дитячих складів, сенсу в їх піснях шукати не доводиться. І раптом прийшли репери, які відродили словесність. Уся ця каліфорнійська і нью-йоркська шпана у своїх піснях стала створювати словесні образи. По-друге, зробила ці слова ритмічними. Саме слово в них стало перетворюватися в музику, а їх тексти почали викладати дітям у школі".

У Росії, як і на Заході, також зʼявилися зірки репу, які за доходами потрапили в списки Forbes: Баста, Елджей, Face, Oxxxymiron.

Реп і Україна

На питання, чому в Україні не зʼявилося плеяди зірок-реперів, у 2017 році спробував відповісти український російськомовний репер Ярмак: "В Україні реп не став популярний, тому що, на мій погляд, "наша мова соловʼїна "вимагає сильнішої мелодійної основи. Суржик для репу не годиться. Реп повинен звучати жорстко, це бійка, це чоловіча розмова. Тим, кого я чув з україномовних реперів, не вистачає жорсткості і переконливості, як це виходить російською мовою. Що стосується відомих артистів, таких як "Тартак" і ТНМК, то це не чистий реп, а розбавлений іншими стилями. Я співаю російською мовою. Поява сильного україномовного репера хоч і можлива, але малоймовірна", — підсумував музикант.

[ + – ] Alyona Alyona. Україна породила свого репера: дівчину із сильним характером — Олену Савраненко Фото: Кирило Чуботін

У нашій країні реп постійно розбавляється жіночою складовою. Реперу Потапу "додали" Настю. Позитиву — Додо. Але сильний україномовний репер усе ж зʼявився. У 2018 році ним виявилася Alyona Alyona, хоча і без нецензурної лексики, якої вистачає в текстах реперів-чоловіків.

"В Україні майже немає популярного місцевого репу, хоч це світовий тренд. Тільки Alyona Alyona і нова Jerry Heil зі своїм єдиним хітом #Охрана_Отмєна. Але це не те, щоб пробрало, так би мовити, по-чоловічому. Щоб чіпляло!" — стверджує Юрій Гулевич.

Що ж стосується російських реперів, які приїдуть в Україну, то вони охоплюють весь спектр нашої публіки. "Ця пʼятірка чітко розподіляється за аудиторією: Pharaoh, Моргенштерн і Скриптоніт — аудиторія до 20. Noize MC і Баста — 35+, — каже Ігор Панасів. — Справді, вони захоплюють усі вікові групи, перекриваючи всю можливу українську аудиторію".

Хто є хто

У репі важлива не стільки мелодія, скільки текст, інтонація та образ артиста. Плюс саунд — ритми й електронні навороти. Наприклад, у США першими потрапили в мейнстрім, ставши популярними у 1994-1998 роках, кримінальні репери, реально повʼязані з бандами і наркоторгівлею. Про це вони і співали. Їм вірили, тому що половину з них справді застрелили у розбірках, як легендарного репера Тупака Шакура (1971-1996). На територію СНД паралельно "зайшов" блатний російський шансон на чолі із зіркою Михайлом Кругом, якого теж вбили.

Потім тема криміналу пішла з репу. Але ганж, дівчата, золоті ланцюги, круті тачки і раптове збагачення, як і раніше, у тренді хіп-хопу. Ця "крутизна" і приваблює підлітків. Наприклад, основний зміст пісні 22-річного Алішера Моргенштерна El Problema, яка посіла шосте місце у топі найпопулярніших кліпів серед українців, у тому, що Алішер з Тіматі мучаться "страшною" проблемою: вибрати їм "Феррарі" чи "Ламборгіні"? Страждають вони від цього біля басейну з напівоголеними дівчатами, потім йдуть у казино і все-таки вибирають… вертоліт.

Якщо коротко, то Моргенштерн — це Мадонна репу. Він весь час продукує мільйон подій для медіа і міфологізує власну біографію. Складає реп з 12 років. Підлітком створив у рідній Уфі пан-рок-гурт зі скандальною назвою ММН ( "Моя мама незаймана"). Був виключений з педуніверситету за те, що запропонував там дівчині зайнятися сексом і виклав про це відео в мережу. Промову ректора, коли його виганяли, записав на диктофон і використовував для створення кліпу.

Його недавнє інтервʼю Юрію Дудю набрало рекордні 23 млн переглядів у Youtube. Там він зізнався, що негативна реакція — теж добре: "Правда, на ненависті довго не протримаєшся". Свіжа провокація Монгерштерна: один гламурний журнал назвав його "жінкою року". У цій номінації він переміг Ольгу Бузову.

40-річний Баста (Василь Вакуленко) — найбагатший, солідний і душевний з цієї пʼятірки. Володіє статусом тата російського репу. У нього дві дочки, яким він співає: "Тато в літаках, тато в поїздах — ми з вами в різних часових поясах. Я пишу вам ці рядки, дочки — замість точки смайл. Тато Skype, тато Face Time, тато Whatʼs Up". Романтик. Видає гімни поколінь: "Моя гра", "Сансара" (хоч і не цілком розуміє сенс цього терміна індуїзму, судячи з тексту його композиції). Йому не слабо без речитативу просто заспівати сентиментальну пісеньку на кшталт "Медлячка".

[ + – ] Noize MC. Олексій Іванов виконує безкомпромісний, гостросоціальний реп

35-річний Noize MС уособлює соціальний реп. Іван Алексєєв — ліберал. Співає про соціальні проблеми і відсутність свободи. Російська влада його не шанує. Мотається на українські фестивалі. Він — Юрій Шевчук росрепу. Бунтар, який кричить: "Я — Прометей, що бачить майбутнє титанів, крутіше за мене тут ніхто взагалі не читав".

[ + – ] Скриптоніт. Казахський репер Аділь Жалелов пронизливий у своїх текстах

30-річний Скриптоніт (Аділь Кулмагамбетов) — казахський репер. Похмурий, депресивний, але атмосферний артист і дуже непоганий поет, змінював теми від хіта про гопників "Тварини" до "Космосу", де його коханій присвячені такі рядки: "Але ти пахнеш на шістнадцять, ти — як перше побачення. Ти пахнеш так, що ти пʼяниш, пахнеш, як незабутній двіж".

24-річний Pharaoh — гламурний репер-задавака. Гліб Голубина серйозно займався футболом, але підлітком потрапив в Америку, де за кілька років зайнявся хіп-хопом. Хизується, що він краще за всіх з російських реперів розбирається в західних актуальних напрямках і що всі починають робити те, що "я робив рівно пʼять хвилин тому, я нічого не придумав, такий стан справ".

Словник репу

Реп (англ. Rap — стук, удар) — натяк на ритмічність репу, означає "говорити", "розмовляти". Начитувати мелодизований речитатив.

Батл (англ. Battle — битва) — змагання між реп-виконавцями; здебільшого, супроводжується приниженням противника. Батловий трек, часто, це дис на противника.

Дис (англ. Disrespect — неповага) — напрям у хіп-хопі, суть якого зводиться до висловлення неповаги в тексті одного репера до іншого. Часто диси ігноруються. Використовуються диси в біфах.

Біф (англ. Beef — мʼясо, невдоволення) — ворожнеча між представниками хіп-хоп культури. Біф — це коли один репер, щоб спеціально принизити іншого, пише про нього пісню, у якій висловлює про нього різку думку.

Респект (англ. Respect — повага) — хороше ставлення до людини, повага до її творчості.

Бітбокс, бітбоксинг (англ. Beatbox, beatboxing) — мистецтво створення бітів, ритмів і мелодій за допомогою рота.

Семпл (англ. Sample — зразок) — фрагмент мелодії, взятий за основу створення мінусової фонограми (мінусу). На семпли накладають біти.