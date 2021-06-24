"Віктор_Робот". Новий український мультробот спробує відібрати лаври у ВАЛЛІ-І

На екрани країни вийшов новий повнометражний український мультфільм із бюджетом понад 30 млн гривень.

У новому українському повнометражному мультфільмі розповідається про те, що Сонячна система перенаселена, тому створюється штучна зірка і планетна система навколо. Однак зірка гасне, а її творець зникає. Тому на неї вирушають син винахідника з дружиною і донькою, щоб розібратися, що сталося.

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На місці з'ясовується, що всі роботи або зламані, або "хакнуті" й працюють не на благо людства, а навпаки. Один із таких роботів — маленький Віктор, який випадково позбавляється від шкідливої деталі та розуміє, що ця епідемія не випадкова...

Про фільм Фокусу стали відомі такі факти:

1) Фільм знятий повністю українською командою — це понад 200 осіб.

2) Це дебют у повнометражній анімації режисера Анатолія Лавренішина. Сценарій мультфільму написала письменниця Анастасія Лавренішина, вона так само авторка книги-приквела "Віктор_Робот. Щоденник збирача планет".

3) Виробництво фільму тривало більше 3-х років.

4) Саундтрек — композиція "Пола-ла-ла" (група Dakh Daughters, Софія Байбакова, музика — Антон Байбаков, слова — Марися Нікітюк) нагороджена кінопремією "Золота Дзиґа" в номінації "Краща пісня".

5) Мульт "Віктор_Робот" став володарем Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 і став кращим анімаційним фільмом за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо" 2020.

6) Бюджет стрічки: 31,1 млн гривень.

Під час літніх канікул цей мультфільм — чудова причина сходити в кіно всією родиною.