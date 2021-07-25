Історія з географією. П'ять важливих романів, які варто прочитати, щоб краще зрозуміти Європу

У липневому книжковому огляді Фокуса — п'ять романів, що охоплюють різні епохи, від XVI до XXI століття, і написані прозаїками з різних європейських країн — Польщі, Іспанії, Великобританії, Німеччини, Ірландії

Українською переклали наймасштабніший твір Ольги Токарчук, художню біографію іудейського єресіарха Якова Франка. У російському перекладі вийшов ще один роман Жауме Кабре, гостра сатира на звичаї барселонської еліти межі XVIII-XIX століть. Меггі ОʼФаррел взялася за Вільяма нашого Шекспіра, проте в центрі її уваги опинився не сам великий бард, а його сімʼя. Дія роману Даніеля Шпека, присвяченого подіям Другої світової війни, всупереч оманливій назві, відбувається не у Південній Європі, а у Північній Африці. Себастьян Баррі продовжив дослідження американської історії середини XIX століття у світлі поглядів початку XXI.

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Ольга Токарчук "Книги Якова"

"Темпора", 2020

Хто: зірка сучасної польської літератури, лауреат Нобелівської і Міжнародної Букерівської премії 2018 року.

Що: magnum opus, головна праця письменниці, величезний том майже на тисячу сторінок, в оригіналі вийшов у 2014-му. Грунтовна розповідь про унікальну особистість Якова Франка, віровчителя та авантюриста другої половини XVIII століття, засновника єресі власного імені, іудея, який прийняв іслам, двічі охрестився за католицьким обрядом і збирався хреститися ще й за православним.

Читаючи роман Ольги Токарчук, Юрій Володарський учергове дивувався широтою творчого інструментарію польської нобеліатки. Всі п'ять її книг, які йому довелося прочитати, присвячені зовсім різній тематиці і написані у зовсім різній стилістиці

Про що: про становлення, зліт і падіння франкізму. Про те, як ексцентричне вчення харизматичного самозванця завоювало десятки тисяч прихильників у Східній Європі. Як до руху франкістів благоволила, намагаючись використовувати його в своїх інтересах, польська влада. Як франкістський культ Діви на практиці обертався нестримною розпустою. Як містечковий вискочка став володарем баронського звання і співрозмовником австрійського імператора.

Як: для правовірних іудеїв Франк — лиходій-відступник, для католиків — ненадійний союзник, далекий від справжнього християнства, для поборників моральності — безсовісний грішник. Однак Токарчук до свого героя ставиться настільки неупереджено, наскільки це взагалі можливо. Яків постає в її романі у всій повноті та цілісності своїх суперечливих якостей: виявляється, щира віра запросто поєднується з цинічним розрахунком, турбота про соратників — з махровим егоїзмом, демонстративна скромність — з невгамовним сибаритством, а гострий розум — з очевидним неуцтвом. Завдяки чудовому перекладу Остапа Сливинського "Книги Якова" можна прочитати українською, а ось російською мовою твір досі не перекладений.

Жауме Кабре "Ваша честь"

"Иностранка", 2021

Хто: іспанський, точніше, каталонський прозаїк, автор роману "Я сповідаюся", одного з найяскравіших, масштабних і чарівних зразків європейської великої прози 2010-х.

Що: шостий з 11 романів письменника. Видано каталонською у 1991-му.

Про що: про загадкове вбивство французької співачки, що трапилося в Барселоні напередодні 1800 року. Про те, як злочинцем оголосили молодого поета, який всього лише піддався поклику пристрасті. Про голову Верховного суду дона Рафеле Массо, який вимагає називати його "ваша честь", — людину, у чиїй натурі поєдналася незліченна кількість вад. Про інших представників місцевої знаті, не менш аморальних субʼєктів, ніж дон Рафель.

Як: це ще не той Кабре, якого ми знаємо по пізнім романам. "Ваша честь" — книга кілька прямолінійна, сатира в ній переважає над психологією, гострота сюжету важливіша глибини думки, детективна лінія залишає питання. І все ж багато ознак чарівного стилю Кабре зразка XXI століття в ній уже видно.

Меггі ОʼФаррел "Хамнет"

Inspiria, 2021

Хто: британська письменниця родом з Північної Ірландії, авторка восьми романів, лауреат безлічі престижних нагород.

Що: минулого року "Хамнет" відзначили Жіночої премією в галузі художньої літератури.

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Про що: Англія, 1580-ті, 18-річний учитель латині із Стратфорда-на-Ейвоні одружується на 26-річній дівчині, яку місцеві вважають відьмою. Згодом він відправляється в Лондон і захоплюється театром. У 1596-му жертвою чуми стає його улюблений син Хамнет (Hamnet). Саме цим імʼям, тільки із заміною однієї букви, кілька років по тому буде названа найзнаменитіша пʼєса всіх часів і народів.

Як: характерно, що заповітне прізвище в романі жодного разу не згадане, але розгадка лежить на поверхні. "Хамнет" — роман-фантазія; про особу Шекспіра відомо так мало, що лакуни можна заповнювати різними домислами. ОʼФаррел наділила Шекспірову дружину і дітей безліччю талантів, проте Шекспіра-драматурга в романі майже немає, і звідки взялася його геніальність, рішуче незрозуміло.

Даніель Шпек "Piccolа Сицилія"

"Фантом прес", 2020

Хто: Шпек з Мюнхена, його мати — німкеня, батько — тунісець. Довгий час писав сценарії, потім взявся за велику прозу. Вийшло вдало: всі три його романи стали бестселерами.

Що: історія про те, як під час Другої світової війни німецький солдат в Тунісі врятував італійського єврея, сімʼя якого потім рятувала німецького солдата.

Про що: про туніський квартал Piccolа Сицилія, де до війни мирно уживалися іудеї, мусульмани і християни. Про те, як під час нацистської окупації одні люди проявляли свої гірші, а інші — кращі якості. Про переплетення доль, які здаються фантастичними, але Шпек стверджує, що основою для роману послужила реальна історія.

Як: "Piccolа Сицилія" з її простим стилем, захопливим сюжетом та ефектними кульмінаціями — характерний зразок прози "середньої" полиці. Для високої літератури вона не скільки легка, для масової — занадто вибаглива. А ось для сентиментальних натур саме те, любовна лінія в романі — одна з найважливіших.

Себастьян Баррі "Тисяча місяців"

"Иностранка", 2020

Хто: ірландський письменник, двічі лауреат премії Costa — вона не така знаменита, як Букерівська, але теж вельми престижна.

Що: сиквел роману "Нескінченні дні", за який Баррі і отримав другу Costa.

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Про що: якщо "Нескінченні дні" простежували долю двох хлопців-геїв, які пройшли через усі жахи громадянської війни в США, то в "Тисячі місяців" центральним персонажем стає їх вихованка, індіанська дівчина Вінона. Вона на своїй шкурі дізнається, що таке расизм і чоловіче насильство, а ще виявляє, що, як і прийомні батьки, відчуває ніжні почуття до представників своєї ж статі. Точніше, до однієї конкретної її представниці.

Як: цей роман відрізняється такою ж тугою інтригою, щільним стилем, брутальною образністю і чарівними просторіччями, як попередній, але ще в "Тисячі місяців" є зовсім вже неймовірні сюжетні викрутаси. Любителям правдоподібності в літературі другий американський роман Баррі, швидше за все, сподобається менше, ніж перший.