Найкращі фільми Канн-2022. Злочини майбутнього, любов детектива до вдови та кумир мільйонів жінок

75-й фестиваль Канна пройде із 17 по 28 травня, на ньому покажуть 50 фільмів, у яких грають Том Круз, Вудді Гаррельсон, Ентоні Гопкінс. Поза конкурсом — дві великі голлівудські прем'єри.

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Через весь репертуар Кан-2022 червоною ниткою йде тема насильства та його наслідків. Військова українська драма, французький містичний зомбі-хорор, американський боді-хорор, фільми про соціальні катаклізми. Буквально трохи кохання і трохи стрічок із зірками: Томом Крузом, Вуді Гаррельсоном, Томом Генксом.

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Мішель Хазанавічюс, "Знято!" (колишній "Z")

Відкриє фестиваль фільм "Z" француза Мішеля Хазанавічюса, який прославився оскароносною німою трагікомедією "Артист" (2011).

"Z" — це "зомбі". У світлі російсько-української війни ця літера набула поганої слави, і Хазанавічюс днями змінив назву на "Coupez!" ("Знято!").

Ця картина — ремейк чорної японської комедії "Зомбі одним планом!" (2017), яка була знята за копійки, але набула культового статусу. За сюжетом, кінознімальна група прибуває знімати картину на об'єкт, де була військова лабораторія. Потрібно все зробити дешево та сердито. Але тут спрацьовує один дотепний сценарний хід, що витягує стрічку на інший рівень.

В оригіналу фільму дивовижна доля. У 2017 році режисер Сін'їтіро Уеда зняв за $25 тис. картину, яка потрапила в обмежений японський прокат на тиждень. Але невдовзі в Італії на Фестивалі східного кіно вона мала тріумфальний успіх. Після звістки про це стрічку повернули в прокат Японії, де вона зібрала $30,5 млн. І так буває!

Хазанавічюс зняв цю історію на французький лад.

[ + – ] Кадр із фільму "Знято!" (колишній "Z")

Український блок: Максим Наконечний, "Бачення метелика"; Сергій Лозниця, "Природна історія руйнування"

Україна у конкурсі "Особливий погляд" представляє дебютну роботу режисера Максима Наконечного "Бачення метелика" ("Спас"). Аеророзвідницю добробату з позивним "Метелик" у полоні зґвалтував наглядач. Її обміняли. Уже на волі з'ясовується, що жінка вагітна. Що робити: залишити дитину чи ні?

Картина перегукується з нещодавніми окупаційними подіями, коли після відходу військ РФ із Київської області на телефони безкоштовної гарячої лінії психологічної підтримки, за словами омбудсмена Людмили Денісової, надійшло 400 дзвінків від жінок — жертв зґвалтування.

Сергій Лозниця, український режисер, який проживає у Німеччині, покаже у Каннах документальну стрічку "Природна історія руйнування". Місяць тому українська кіноакадемія виключила Лозницю зі своїх лав, тому що він не підтримав тотальної заборони на російські фільми, вважаючи, що мають бути винятки для творчості опозиційних режисерів із Росії. Президент Зеленський назвав цей виняток помилкою.

Що стосується стрічки, вона складається з історичної хроніки, і її основна тема — знищення громадянського населення під час війн. Звісно, фільм замислювався та знімався задовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

[ + – ] Кадр із фільму "Бачення метелика"

Ґвалтівники майбутнього і сьогодення. Девід Кроненберг, "Злочини майбутнього"; Алі Аббасі, "Святий павук"

Торік Золоту пальмову гілку здобула стрічка "Титан" Джулії Дюкорно, де головна героїня з металевою пластиною у голові злягалася з автомобілями, вбиваючи хлопців. А цього року в тому ж руслі знято фантастичний боді-хорор "Злочини майбутнього" 79-річного американця Девіда Кроненберга, того самого автора "Мухи" (1986), де вчений перетворився на комаху. Кроненберг — великий фахівець із тілесних трансформацій.

За сюжетом немолодий художник-перформер демонструє під час виступів метаморфози власного тіла. Йому допомагає юна партнерка Капріс, а за їхніми діями з підозрою спостерігає слідчий із Національного реєстру органів. Вони їдять пластик і замінюють по ходу дії одні органи на інші, займаючись сексом усім цим набором. Різних ідей на цю тему Кроненбрег чимало вигадав за 8 років створення картини.

Тема секс+злочину й у трилері іранського режисера Алі Аббасі "Святий павук" — це історія Джека Різника іранською. Головний герой — серійний убивця Саїд, який вирішив "очистити" місто Мешхед від повій. Тільки коли його ловлять і засуджують на смерть, він починає усвідомлювати жахливість скоєного.

[ + – ] Кадр із фільму "Злочини майбутнього"

Соціальні потрясіння. Брати Дарденн, Рубен Остлунд, Пак Чхан Ук, Крістіана Мунджіу, Джеймс Грей

Зазначені в Каннах бельгійці Люк і Жан-П'єр Дарденни покажуть драму "Торі та Локіта" про двох африканських біженців, які насилу пробиваються в Європі. А лауреат Золотої пальмової гілки, основоположник нової румунської хвилі, режисер Крістіана Мунджіу привезе картину "R.M.N". За сюжетом Матіас повернувся із заробітків із Німеччини до рідного села в Трансільванії, скучивши за рідними. Він знаходить селище в тривозі за майбутнє, тому що на місцеву фабрику найняли задешево іноземних робітників. У сільської громади з ними одразу виникає конфлікт.

Переведення соціальних негараздів на рейки гротеску продемонструє швед Рубен Остлунд у стрічці "Трикутник печалі". Головні герої — парочка моделей, які вирушають у подорож на розкішній яхті. Судно тоне, і хлопець і дівчина опиняються на безлюдному острові в компанії мільярдерів і прибиральниці. З усіх пасажирів тільки прибиральниця знає, як ловити рибу, а отже, як вижити за цих обставин.

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Війна і лакшері. Що відстоювала Україна на Венеційській бієнале

За словами режисера, створення фільму його надихнула теорія Карла Маркса. Бонус глядачам — у ролі невдахи капітана яхти знявся незрівнянний голлівудський актор Вуді Гаррельсон ("Природжені вбивці", "Ілюзія обману").

Ось вам про обіцяне кохання. Відомий південнокорейський режисер Пак Чхан Ук ("Олдбой") зняв тонку любовно-психологічну драму "Рішення піти". Детектив розслідує смерть чоловіка у гірському селі. Але що більше детектив підозрює його вдову, то сильніше в неї закохується. Пастка пристрасті!

Незалежне американське кіно представляє американець Джеймс Грей із картиною "Час Армагеддону". Незважаючи на страшну назву — це про шкільне дитинство режисера, яке він провів в одному класі з юним Дональдом Трампом. Ентоні Гопкінс відіграє роль його татка Фреда, який був директором школи. У стрічці зайнята і актриса Енн Гетевей ("Диявол носить Prada"). З такою компанією нудно не повинно бути.

Кіно для відпочинку: "Елвіс" База Лурмана та "Топ Ган: Меверік" Джозефа Косінскі

Поза конкурсом дві великі голлівудські прем'єри.

"Елвіс" База Лурмана ("Великий Гетсбі"). 1955-й: молодого й амбітного співака Елвіса Преслі помічає досвідчений продюсер Том Паркер. Через кілька місяців після цієї зустрічі Елвіс стає національною зіркою, а ще через невеликий проміжок часу секс-символом планети.

Бонус — Том Генкс у ролі Паркера. Відомо, що менеджер був жорстким типом, але чи Генкс може бути таким? Звичайно, Паркер одразу зробить няшкою полковника Паркера.

І ще один блокбастер — військовий бойовик "Топ Ган: Меверік" Джозефа Косінскі з вічно молодим Томом Крузом у ролі пілота-аса. Це брава військова сага любителям духопідйомного патріотизму. Безстрашний льотчик "Меверік" Мітчелл ось уже понад 30 років залишається одним із найкращих пілотів ВМФ. Він готовий до будь-яких випробувань, але не до підвищення в званні: адже воно загрожує "спуском на землю".

[ + – ] Том Круз у фільмі "Топ Ган: Меверік"

Чи буде у Каннах представлено російське кіно? І так, і ні

Ремарка щодо росіян. Їхня участь через війну заборонена. Але в Канни приїде як режисер-ізгой Кирило Серебренніков, який роками сидів під арештом через звинувачення в розкраданні. Його фільм "Дружина Чайковського" — про історію нещасливого шлюбу композитора, який приховував свою гомосексуальність. Ідеологічно в російському та радянському офіціозі була негласна заборона на тему сексуальної орієнтації композитора. Тому Серебренніков виглядає мало не революціонером.

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