День захисту дітей. Топ-5 найкращих дитячих фільмів, цікавих глядачам будь-якого віку

1 червня — Міжнародний день захисту дітей. Фокус обрав п'ять фільмів, які із задоволенням подивляться і дорослі, і діти.

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"Королівство повного Місяця"/ Moonrise Kingdom

США, 2012, трагікомедія

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Тема: здобуття самостійності через любов

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8,1/10

У ролях: Брюс Вілліс, Едвард Нортон, Білл Мюррей

Одна з найкращих робіт режисера Веса Андерсона ("Готель "Гранд-Будапешт").

1965 рік. Пара закоханих підлітків, що живуть на острові Нової Англії, тікає з-під нагляду дорослих. Сем Шікаскі — бойскаут, сирота, від якого відмовилися названі батьки, який через свій непростий характер став ізгоєм серед інших бойскаутів, і Сюзі Бішоп — замкнута дванадцятирічна неврівноважена дівчинка, яка живе мріями про чарівні світи, мати якої зраджує чоловікові з місцевим.

[ + – ] Кадр із фільму "Королівство повного Місяця"/ Moonrise Kingdom Фото: Кадр из фильма

Андресон використовує голлівудських зірок у несподіваних амплуа. Брюс Вілліс, не виходячи за рамки свого звичного глядачу амплуа поліцейського виявляється не крутим, а сумним і душевним копом. Тільда Свінтон постає перед глядачем як демонічна співробітниця соцслужб. Її засоби роботи: електрошок та лоботомія. Приблизно, як сестра-кат Ретчед. Взагалі ця картина чимось нагадує "Політ над гніздом зозулі" — лише про дітей.

Едвард Нортон тут — вожатий бойскаут, який, здається, одного віку з хлопцями.

Коротше, буде багато жорстких конфліктів та розбирань, але на всіх нас чекає світлий фінал.

Дивіться це кіно: плакатимете і сміятиметеся поперемінно. Для любителів естетики тут теж все ідеально: три кольори в кадрі, офігенні ракурси тощо. Перед вами — шедевр.

[ + – ] Трейлери фильму "Королівство повного Місяця"

"Сторожова застава"

Україна, 2017, пригоди, фентезі

Тема: становлення героя через подолання своїх комплексів

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9.2 /10

У ролях: Данило Каменський, Єва Кошова, Роман Луцький

У стрічці вперше в Україні створено цифрового монстра — кам'яного велетня половців. "На нього працювали, окрім усіх українських графічних компаній, ще й половина індійських", — напівжартома-напівсерйозно зауважив режисер стрічки Юрій Ковальов.

За сюжетом, підліток Вітя страждає страхом висоти. Його мучить кошмарний сон, як він з батьками злітає машиною з Дарницького мосту прямо в дніпровську безодню. Знято реалістично, і ця катастрофа поставила непоганий тон фільму. Вітя прокидається, але проблеми продовжують його переслідувати.

[ + – ] Кадр із фільму "Сторожова застава" Фото: Кадр из фильма

Коли він у гірському поході в таборі спробував перейти по навісному мосту, йому стало погано, і ровесники засміяли пацана. З ним залишився тільки вірний друг, та й той незабаром оступився і почав падати в прірву. Вітя спробував урятувати товариша, але його затягло в портал, який утворився прямо в скелі — під впливом сонячного затемнення. Наш герой опинився в 1120 році — якраз у часи Київської Русі, коли русичі боролися з половцями.

Заверещалий мегафон відвернув половців вже майже полонили Альошу Поповича. Богатир приводить хлопця до містечка Ремів, яке і є сторожовою заставою, яка захищає від нападів азіатів. Далі будуть битви з половцями та постійні спроби Віті відкрити портал та повернутися у XXI століття…

[ + – ] Трейлер до фільму "Сторожова застава"

"Фокстер та Макс"

Україна, 2019, комедія, фентезі

Тема: дорослішання та набуття віри в себе

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9.1/10

У ролях: Богдан Козій, Віталія Турчин, Томаш Освецинський

Режисером картини виступив Анатолій Матешко, автор першого українського популярного серіалу "День народження Буржуя" (1999-2001).

У центрі сюжету — 12-річний Макс. У класі він — лузер. Спроби самовираження у підлітка зводяться переважно до таємного захоплення графіті.

А в цей час співробітники якоїсь секретної лабораторії протистоять злочинцям, і втрачений під час погоні балончик із нанофарбою випадково потрапляє до рук саме Макса. Хлопчик малює на стіні собаку, яка "оживає", стаючи нанороботом, а потім — і його найкращим другом. А заодно і "перепусткою" в нове життя, повне суперздібностей, пригод та випробувань. Злочинці намагаються отримати чарівного пса і, нарешті, їм це вдається, так що герою доводиться виявляти свої власні вольові риси.

Збудеться у фільмі мрія будь-якого кавалера — Макс зі своєю дівчинкою проїдеться на крутій червоній тачці!

[ + – ] Кадр із фільму "Фокстер та Макс" Фото: Кадр из фильма

З плюсів, крім спецефектів, варто виділити сюжетну ідею, за якою мікронаноботи йдуть за уявою господаря, намагаючись втілювати його найсміливіші мрії.

Є й непогані словесні знахідки: "Фрактальних снів вам", "Що ви закрутили, ботові діти!", "Я вас на молекули рознесу" тощо. Хороший і саундтрек — сучасна українська музика у виконанні ТНМК та Монатика.

[ + – ] Трейлери фильму "Фокстер і Макс"

"Затура: космічна пригода"/Zathura

США, 2005, фентезі

Тема: вміння жертвувати собою заради кохання

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 10/10

У ролях: Джош Хатчерсон, Декс Шепард, Дерек Мірс

Батько дітей іде на роботу, доручаючи турботу про братів своїй старшій дочці Лізі. Шестирічний Денні та десятирічний Волтер зазвичай розважаються тим, що дражнячи й підколюючи один одного, доводять справу до сварки, а в іншому випадку вони просто знемагають від нудьги.

Одного разу, коли назріває бійка і Волтер уже починає ганятися за Денні, той ховається в кухонний ліфт, а Волтер, зі шкідливості, опускає його в темний, моторошний і страшний похмурий підвал. Там брати знаходять стару настільну гру під назвою "Затура". Денні не вдається умовити брата пограти разом із ним, і він починає грати один. Втім, тільки-но зробивши перший хід, Денні починає підозрювати, що це не проста гра. Його фішка-"космічний корабель" починає рухатися сама по собі, а коли потрапляє у відкритий космос, перед Денні вискакує картка-попередження: "Метеоритний дощ. Маневруйте…". На будинок зовні падає град метеоритів.

[ + – ] Кадр із фільму "Затура: космічна пригода" Фото: Кадр из фильма

Автор повісті "Джуманджі" Кріс Ван Оллсбург написав потім річ не гіршу за "Затуру", остання навіть більше затягує. Екранізовані обидві.

[ + – ] Трейлери фильму "Затура"

"Трубач"

США, 2014, комедія, мюзикл

Тема: боротьба таланту з бездарністю

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 10/10

У ролях: Олексій Горбунов, Нонна Гришаєва, Володимир Горянський, Римма Зюбіна

Фільм розповідає про 13-річного підлітка Колю Шевченка, який грає на трубі в дитячому естрадно-духовому оркестрі "Березіль". Написавши пісню "Бродяга", він прагне перемогти з нею в музичному конкурсі і цим завоювати серце однокласниці Лізи. Але довкола — інтриги ворогів…

[ + – ] Кадр із фільму "Трубач" Фото: Кадр из фильма

Музика до фільму спеціально написана всесвітньо відомим гуртом Gogol Bordello. Актор Володимир Горянський у цьому фільмі зіграв якогось Гамкало Степана — лисого інтригана, одягненого у френч та схожого на сталініста. Одна з найкращих негативних ролей майстра.

[ + – ] Трейлери фильму "Трубач"

Хочемо зауважити, що післязавтра, 3 червня, розпочнеться український фестиваль Чілдрен Кінофест-2022, де відбудуться безплатні онлайн-покази нових дитячих фільмів різних країн на території України та Польщі: з 3 по 12 червня 2022 року. Як їх подивитися — все є на сайті.