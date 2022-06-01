День захисту дітей. Топ-5 найкращих дитячих фільмів, цікавих глядачам будь-якого віку
1 червня — Міжнародний день захисту дітей. Фокус обрав п'ять фільмів, які із задоволенням подивляться і дорослі, і діти.
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"Королівство повного Місяця"/ Moonrise Kingdom
США, 2012, трагікомедія
Тема: здобуття самостійності через любов
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8,1/10
У ролях: Брюс Вілліс, Едвард Нортон, Білл Мюррей
Одна з найкращих робіт режисера Веса Андерсона ("Готель "Гранд-Будапешт").
1965 рік. Пара закоханих підлітків, що живуть на острові Нової Англії, тікає з-під нагляду дорослих. Сем Шікаскі — бойскаут, сирота, від якого відмовилися названі батьки, який через свій непростий характер став ізгоєм серед інших бойскаутів, і Сюзі Бішоп — замкнута дванадцятирічна неврівноважена дівчинка, яка живе мріями про чарівні світи, мати якої зраджує чоловікові з місцевим.
Андресон використовує голлівудських зірок у несподіваних амплуа. Брюс Вілліс, не виходячи за рамки свого звичного глядачу амплуа поліцейського виявляється не крутим, а сумним і душевним копом. Тільда Свінтон постає перед глядачем як демонічна співробітниця соцслужб. Її засоби роботи: електрошок та лоботомія. Приблизно, як сестра-кат Ретчед. Взагалі ця картина чимось нагадує "Політ над гніздом зозулі" — лише про дітей.
Едвард Нортон тут — вожатий бойскаут, який, здається, одного віку з хлопцями.
Коротше, буде багато жорстких конфліктів та розбирань, але на всіх нас чекає світлий фінал.
Дивіться це кіно: плакатимете і сміятиметеся поперемінно. Для любителів естетики тут теж все ідеально: три кольори в кадрі, офігенні ракурси тощо. Перед вами — шедевр.
"Сторожова застава"
Україна, 2017, пригоди, фентезі
Тема: становлення героя через подолання своїх комплексів
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9.2 /10
У ролях: Данило Каменський, Єва Кошова, Роман Луцький
У стрічці вперше в Україні створено цифрового монстра — кам'яного велетня половців. "На нього працювали, окрім усіх українських графічних компаній, ще й половина індійських", — напівжартома-напівсерйозно зауважив режисер стрічки Юрій Ковальов.
За сюжетом, підліток Вітя страждає страхом висоти. Його мучить кошмарний сон, як він з батьками злітає машиною з Дарницького мосту прямо в дніпровську безодню. Знято реалістично, і ця катастрофа поставила непоганий тон фільму. Вітя прокидається, але проблеми продовжують його переслідувати.
Коли він у гірському поході в таборі спробував перейти по навісному мосту, йому стало погано, і ровесники засміяли пацана. З ним залишився тільки вірний друг, та й той незабаром оступився і почав падати в прірву. Вітя спробував урятувати товариша, але його затягло в портал, який утворився прямо в скелі — під впливом сонячного затемнення. Наш герой опинився в 1120 році — якраз у часи Київської Русі, коли русичі боролися з половцями.
Заверещалий мегафон відвернув половців вже майже полонили Альошу Поповича. Богатир приводить хлопця до містечка Ремів, яке і є сторожовою заставою, яка захищає від нападів азіатів. Далі будуть битви з половцями та постійні спроби Віті відкрити портал та повернутися у XXI століття…
"Фокстер та Макс"
Україна, 2019, комедія, фентезі
Тема: дорослішання та набуття віри в себе
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9.1/10
У ролях: Богдан Козій, Віталія Турчин, Томаш Освецинський
Режисером картини виступив Анатолій Матешко, автор першого українського популярного серіалу "День народження Буржуя" (1999-2001).
У центрі сюжету — 12-річний Макс. У класі він — лузер. Спроби самовираження у підлітка зводяться переважно до таємного захоплення графіті.
А в цей час співробітники якоїсь секретної лабораторії протистоять злочинцям, і втрачений під час погоні балончик із нанофарбою випадково потрапляє до рук саме Макса. Хлопчик малює на стіні собаку, яка "оживає", стаючи нанороботом, а потім — і його найкращим другом. А заодно і "перепусткою" в нове життя, повне суперздібностей, пригод та випробувань. Злочинці намагаються отримати чарівного пса і, нарешті, їм це вдається, так що герою доводиться виявляти свої власні вольові риси.
Збудеться у фільмі мрія будь-якого кавалера — Макс зі своєю дівчинкою проїдеться на крутій червоній тачці!
З плюсів, крім спецефектів, варто виділити сюжетну ідею, за якою мікронаноботи йдуть за уявою господаря, намагаючись втілювати його найсміливіші мрії.
Є й непогані словесні знахідки: "Фрактальних снів вам", "Що ви закрутили, ботові діти!", "Я вас на молекули рознесу" тощо. Хороший і саундтрек — сучасна українська музика у виконанні ТНМК та Монатика.
"Затура: космічна пригода"/Zathura
США, 2005, фентезі
Тема: вміння жертвувати собою заради кохання
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 10/10
У ролях: Джош Хатчерсон, Декс Шепард, Дерек Мірс
Батько дітей іде на роботу, доручаючи турботу про братів своїй старшій дочці Лізі. Шестирічний Денні та десятирічний Волтер зазвичай розважаються тим, що дражнячи й підколюючи один одного, доводять справу до сварки, а в іншому випадку вони просто знемагають від нудьги.
Одного разу, коли назріває бійка і Волтер уже починає ганятися за Денні, той ховається в кухонний ліфт, а Волтер, зі шкідливості, опускає його в темний, моторошний і страшний похмурий підвал. Там брати знаходять стару настільну гру під назвою "Затура". Денні не вдається умовити брата пограти разом із ним, і він починає грати один. Втім, тільки-но зробивши перший хід, Денні починає підозрювати, що це не проста гра. Його фішка-"космічний корабель" починає рухатися сама по собі, а коли потрапляє у відкритий космос, перед Денні вискакує картка-попередження: "Метеоритний дощ. Маневруйте…". На будинок зовні падає град метеоритів.
Автор повісті "Джуманджі" Кріс Ван Оллсбург написав потім річ не гіршу за "Затуру", остання навіть більше затягує. Екранізовані обидві.
"Трубач"
США, 2014, комедія, мюзикл
Тема: боротьба таланту з бездарністю
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 10/10
У ролях: Олексій Горбунов, Нонна Гришаєва, Володимир Горянський, Римма Зюбіна
Фільм розповідає про 13-річного підлітка Колю Шевченка, який грає на трубі в дитячому естрадно-духовому оркестрі "Березіль". Написавши пісню "Бродяга", він прагне перемогти з нею в музичному конкурсі і цим завоювати серце однокласниці Лізи. Але довкола — інтриги ворогів…
Музика до фільму спеціально написана всесвітньо відомим гуртом Gogol Bordello. Актор Володимир Горянський у цьому фільмі зіграв якогось Гамкало Степана — лисого інтригана, одягненого у френч та схожого на сталініста. Одна з найкращих негативних ролей майстра.
Хочемо зауважити, що післязавтра, 3 червня, розпочнеться український фестиваль Чілдрен Кінофест-2022, де відбудуться безплатні онлайн-покази нових дитячих фільмів різних країн на території України та Польщі: з 3 по 12 червня 2022 року. Як їх подивитися — все є на сайті.