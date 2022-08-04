"Химка, грей шампанское!" П'ять найкращих фільмів, де п'ють ігристе

Шампанське — напій, який традиційно претендує на аристократизм. Пропонуємо п'ять фільмів, де цей чудовий напій відіграє важливу роль.

Шампанське — вино з гарним родоводом. Він навіть має офіційний день народження: 4 серпня, коли весь світ святкує День шампанського. Цього дня в 1668 році французький чернець-бенедиктинець П'єр Периньйон (1638—1715) створив особливе "шипуче" вино, і ця дата зафіксована в документах абатства Отвільєр, що знаходиться в центрі Шампані, за 150 км від Парижа. Периньйон створив небачений досі напій — легке ігристе вино, в якому бульбашки піднімалися з дна посудини сріблястими нитками.

Фокус представляє п'ять кінофільмів, де шампанське — немов один із героїв.

Як було винайдено шампанське

З приводу винахідництва П'єра Периньйона досить часто чути заперечення: адже ігристе вино було й до нього, просто чернець із Шампані удосконалив його виробництво. Насправді все було складніше, і простіше. Через північний клімат Шампані ферментація вина взимку припинялася, а з настанням весняного тепла процес відновлювався надто різко і газ міг розірвати бочку, вибити корок і — вино нанівець.

Спочатку з бульбашками боровся і Периньйон. Але одного разу він запитав себе: "А навіщо я це роблю?" Його фішка в тому, що Периньйон вирішив не сприймати загазованість вина як недолік, а навпаки вважати це "святковою" гідністю напою — це класичний приклад перевертня.

Історія зафіксувала фразу "поважного" (так перекладається Дом) Периньйона: "Швидше сюди, я п'ю зірки!".

І щоб ігристе вино не псувало бочки, Дом Периньйон запропонував його розливати відразу по пляшках — скло було досить міцним. І справа пішла. Причому на відміну від місцевих жителів першими оцінили напій англійці — куди шампанське й пішло на імпорт. Ну а потім уже всі покуштували. І сьогодні "Дом Периньйон" — легендарна марка французького шампанського.

[ + – ] У шампанського є офіційний день народження: 4 серпня Фото: Pexels

Пропонуємо п'ять фільмів, де цей чудовий напій відіграє важливу роль.

"Пригоди капітана Врунгеля" (1979): слов'янська мрія

У легендарному мультфільмі режисера Давида Черкаського, створеному в 1979 році на студії Київнаукфільм, за допомогою шампанського капітан Врунгель виграв міжнародну регату. Тут буквально втілено слов'янську мрію: як поєднати випивку та перемогу.

На заключному етапі регати, коли "Біда" програвала яхті "Чорна каракатиця", Врунгель наказав дістати ящик шампанського та відкривати пляшку за пляшкою. Унаслідок отриманого від струменів шампанського реактивного імпульсу яхта "Біда" рвонула вперед і першою прибула до пункту призначення. Автори поєднали свято та конкуренцію, шик та азарт.

[ + – ] За допомогою шампанського капітан Врунгель виграє регату

"Діамантова рука" (1969): аристократи та дегенерати

У культовій радянській авантюрній комедії "Діамантова рука" Леоніда Гайдая герой Геша (Андрій Миронов) прокидається з похмілля і намагається з ним боротися, ковтнувши залишків шампанського з пляшки, але механік Льолик (Анатолій Папанов) забирає у нього пляшку, промовляючи легендарну фразу "Шампанское по утрам пьют только аристократы или дегенераты". Льолик теж сьорбає вина, зараховуючи себе, мабуть, до аристократів, але тут же "по-дегенератськи", немов одеколоном, змащує собі шампанським потилицю. Пішла голота на вигадки!

[ + – ] Уривок із фільму "Діамантова рука", де звучить знаменита фраза

"За двома зайцями" (1961): підвищити температуру

У радянській українській класиці — фільмі "За двома зайцями", який зняв режисер Віктор Іванов на студії Довженка, є знаменита сцена — також із серії "аристократи та дегенерати".

Проня Прокопівна Сірко (Маргарита Криницина) хоче вразити нареченого-перукаря Свирида Петровича Голохвастова (Олег Борисов) відомим аристократичним характером, тому кричить прислузі: "Химка, накади в хате, а то смердит горилкой. И подогрей шампанское!"

Звичайно, іноді вино (як і коньяк), дійсно підігрівають, щоб краще відчути його букет (або можуть приготувати гаряче вино — глінтвейн), але ось ігристе вино — охолоджують через його "загазованість".

"Та подавать уже ото вино? Бо я уже его грела, грела!" — запитує Химка. Зрозуміло, у відповідальний момент нагріта пляшка із шампанським вибухає.

[ + – ] Химка: "Та подавать уже ото вино? Бо я уже его грела, грела"

У фільмі "Голдфінгер" (1964) Бонд віддає перевагу класиці. Шампанське "Дом Периньйон" як напій спокуси

Крім мартіні, агент 007 Джеймс Бонд поглинає безліч напоїв: від віскі до коньяку. І навіть виготовляє коктейлі (знамените: "збовтати, але не змішувати!"). Але знову ж таки, щоб підкреслити свою аристократичність, він регулярно попиває шампанське Dom Perignon, повідомляючи в одній із картин: "Особисто я віддаю перевагу врожаю 1953 року".

У фільмі "Голдфінгер" Джеймс Бон (Шон Коннері), спокушаючи дівчину, дістає пляшку шампанського "Дом Периньйон" із відерця з льодом поруч із ліжком: на відміну від Проні Прокопівни він знає особливості його споживання.

[ + – ] Джеймс Бонд-спокусник п'є із жінками шампанське

"Чотири кімнати" (1995): Тарантіно і страшенно гарне шампанське

В експресивній чорній комедії "Чотири кімнати" (1995) від чотирьох режисерів (Квентін Тарантіно, Роберт Родрігес, Еллісон Андерс, Олександр Рокуелл) зібрані історії, об'єднані місцем дії, часом і головним героєм — портьє Тедом (Тім Рот).

У заключному епізоді, знятому Тарантіно "Пентхаус — людина з Голлівуду", з'являється знамените шампанське "Кристал" від престижного кюве-дому Louis Roederer.

У чому його престижність? Cristal був уперше створений в 1876 для імператора Росії Олександра II — це перше престижне кюве (фр. prestige cuvée). Цар боявся замахів із боку революціонерів. Він наказав, щоб пляшки шампанського для його банкету "Вечеря трьох імператорів" були зроблені прозорими: так можна було насолоджуватися бульбашками та золотистим кольором, а дно зробили плоским для запобігання можливості заховати вибуховий пристрій. Що зрештою не допомогло — імператора все одно було вбито.

[ + – ] Бульбашки у шампанському стали "святковою" гідністю напою Фото: Pexels

До 1945 року "Кристал" не продавався. А в середині 1990-2000-х цей бренд шампанського став пов'язаний з американською реп і хіп-хоп культурою. Напій став частиною іміджу деяких артистів, "Crissy" згадували в текстах Raekwon, 50 Cent, Big Karlage, Biggie Smalls, Puff Daddy, Big L, Hollywood Undead, Yung Lean та Jay-Z. Саме тому Тарантіно згадує його у фільмі як "найкраще" шампанське.

Отже, герой четвертої кіноновели Честер Раш — його грає сам Квентін Тарантіно — постійно налягає на ігристе вино, не забуваючи згадати, що це не просто дороге шампанське, а Кристал! Одного з гостей він змушує випити шампанське двічі: "Ти ніколи не пив шампанське, якщо не пив "Кристал"! Це страшенно чудове шампанське. Все інше — сеча!"

Так, хто не ризикує, той не п'є шампанське, але це не про персонажів Тарантіно. Честер Раш у фільмі укладає парі зі своїм другом Норманом: той ставить мізинець проти машини Честера на те, що зможе запалити запальничку "Zippo" 10 разів поспіль без осічок. Роль "ката" за одну тисячу доларів пропонують портьє. Запальничка дає осічку з першого разу, Тед відрубує палець нещасному Норману, а парі виграє невтомний поглинач шампанського Cristal Честер Раш. Відерце льоду для охолодження шампанського тепер потрібно для пальця, щоб доставити його хірургу та пришити на місце.

[ + – ] Тарантіно розхвалює шампанське "Кристал"

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