Згадуючи Пітера Фалька — лейтенанта Коломбо. Топ-5 найбільших детективів XX та XXI століття

Американський актор Пітер Фальк зіграв культового поліцейського — лейтенанта Коломбо в однойменному серіалі, що йшов із 1968 по 2003 рік, і цей привабливий персонаж завоював серця мільйонів глядачів у всьому світі. У вересні 2022 року Пітеру Фальку виповнилося б 95 років.

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Актор Пітер Фальк (1927 — 2011 рр.) зіграв у 109 фільмах, двічі номінований на "Оскар", 12 разів — на телепремію "Еммі" (отримав п'ять) і 10 разів — на "Золотий глобус" (отримав одну), але культовим його зробила одна роль — лейтенанта поліції Коломбо, який торпедує вбивць із вищого суспільства. Невеликого зросту, кучерявий, із хитрим прищуром і в незмінному м'ятому бежевому плащі — взимку та влітку.

Фокус підібрав цьому герою хорошу компанію зі ще чотирьох популярних серіальних детективів.

"Лейтенант Коломбо": ангел відплати

Пітер Фальк походив із єврейської родини. Його дід і бабуся емігрували з Російської імперії в 1890-х роках, але, крім російської та єврейської крові, в жилах Пітера текла ще чеська та польська. Цілий інтернаціонал!

Лейтенант Коломбо трохи косить, бо у Фалька одне око скляне. У три роки маленький Пітер переніс серйозну хірургічну операцію: його праве око видалили через виявлене утворення — ретинобластому. Перенесене випробування не вплинуло на формування характеру Пітера, темперамент і почуття гумору в нього були високому рівні.

"Пам'ятаю, в школі, класі в десятому, суддя відправив мене в аут на третій базі, а я був впевнений, що встиг до неї добігти. Я був такий злий, що витяг своє скляне око та простяг йому зі словами: "Спробуйте це". "Я так сміявся, ви не повірите", — згадував Пітер Фальк.

Через відсутність ока Пітера Фалька не взяли в ЗС США. Але він примудрився вступити на службу коком на військовий корабель.

"Там нікого не хвилює, сліпий ти чи ні. Єдиний на кораблі, хто має бачити, — це капітан, а у випадку з "Титаніком" і він бачив не дуже добре", — жартував актор, згадуючи армійські роки.

Пітер Фальк спочатку був актором-аматором, закінчив акторські курси, став грати в професійних спектаклях. І буквально через кілька років, вже в 1962 році, за ролі другого плану у фільмах "Корпорація "Вбивство" та "Жменя чудес" був номінований на "Оскар".

А 1968 року Пітер Фальк витяг щасливий квиток, зігравши лейтенанта Коломбо. Фальк спочатку відмовлявся грати поліцейського — боявся стати заручником однієї ролі. Так і сталося! Хоча вже у віці 78 років актор говорив, що ні про що не шкодує: "Якби люди запитали мене, чи почуваюся я роздратованим, чи втомленим, чи кимось таким, кого переслідує прилиплива роль, я б подивився на них, як на божевільних. Я можу бути тільки вдячний за те, що довгий час у мене була можливість грати цікавого персонажа", — говорив Пітер Фальк.

[ + – ] Постер серіалу "Коломбо": Пітер Фальк у своїй "зірковій" ролі

У чому фішка лейтенанта Коломбо? Він — не супермен, а звичайна людина, з народу (хоча звання лейтенанта в американській поліції набагато вище за статусом, ніж в українській — він завідує відділом убивств). Американець італійського походження. Ходить у тому самому м'ятому плащі та непоказному костюмі. Весь час згадує свою дружину (дітей у Коломбо не було, як і в Пітера Фалька), балакає про собаку та їздить на крихітному авто, яке постійно ламається. Такий персонаж був близьким мільйонам людей — вони бачили в ньому себе.

Але при цьому лейтенант Коломбо — ангел відплати. У нього сталева хватка, він весь час кружляє біля злочинця, ставить йому десятки запитань, вишукуючи мікроскопічні протиріччя у свідченнях. Іде, а потім повертається, щоб, зображуючи неуважність, перепитати ще раз. І його "рентгенівський" погляд усе сильніше пронизує негідника.

Ця невибаглива людина атакує вихідців із вищих верств, у серіалі "Коломбо" злочинці переважно належать до вищого світу — це політики, кінозірки, генерали, магнати. Вони випещені, нахабні, впевнені в собі. Але ця маленька людина швидко скидає їхні лицемірні маски. Причому глядач заздалегідь знає, хто вбивця — така оригінальна структура серіалу "Коломбо": злочин показується на початку, а завдання Коломбо — викрити вбивцю, відкривши його мотиви та розставивши пастку.

Образ Коломбо був навіяний авторам історією детектива Альфреда Фіше з французького трилера "Дияволиці" (Les Diaboliques, 1954, Франція): маленька людина з незмінною сигаретою, чий чіпкий розум відразу помічає нестиковки в, здавалося б, ідеально спланованому злочині.

Якщо ми згадали французів, згадаймо і культового комісара. Ваш вихід, комісаре Мегре!

Комісар Мегре: системний підхід

Комісар Мегре – герой 76 романів та 26 оповідань письменника Жоржа Сіменона. При встановленні пам'ятника в 1966 році Жоржу Сименону вручили жартівливе свідоцтво про народження, де написано: "Мегре Жуль, народився в Делфзейлі 20 лютого 1929 ... у віці 44-х років. Батько — Жорж Сіменон, мати невідома".

Мегре, на відміну Коломбо, зробив блискучу кар'єру: дослужився від рядового інспектора до посади дивізійного комісара. Фізично теж несхожий на американського колегу: він величезний, широкоплечий.

Комісара Мегре неможливо уявити без курильної трубки, їх у нього ціла колекція, але на Шерлока Холмса він зовсім не схожий. Скоріше він – анти-холмс. Британець Шерлок – аристократ-одинак, а Мегре своєю статтею та простими манерами скидається на селянина. Щодо роботи – вона людина системна. Як і автор книг про Мегре: відомо, що Сіменон потоваришував із двома паризькими поліцейськими високого рангу і навіть виїжджав із ними на місця злочинів, щоб вивчити реальні методи розслідування.

Зі звичок комісара Мегре згадується, що він не любив сам керувати авто, бо часто замислюється і не може зосередитися на дорозі. Кілька разів бував у відрядженнях в Англії та Америці, причому незнання англійської його регулярно виводило з себе, хоч і не заважало розкривати тамтешні злочини.

Про комісара Мегре зняли кілька десятків серіалів та фільмів. Ми рекомендуємо французько-швейцарсько-бельгійський серіал "Мегре" (1991 – 2005), де головну роль зіграв актор Бруно Кремер, відомий багатьом глядачам по ролі стюарда-вбивці у фільмі "Приватний детектив" із Жаном-Полем Бельмондо.

[ + – ] Комісар Мегре у виконанні Бруно Кремера

Ніро Вульф: гурман та естет

У плані ексцентричності серед персонажів-сищиків виділяється Ніро Вульф, створений американським письменником Рексом Стаутом – його книги перекладені 35 мовами і вийшли загальним тиражем 70 млн екземплярів. Романи про Ніро Вульфа – його головна праця.

Детектив Ніро Вульф родом із Чорногорії. Він недолюблює жінок, але обожнює орхідеї і цінує класну кухню, чудернацькі страви — його пристрасть. Для розкриття справи він не виходить із дому, для цього у нього помічник – Арчі Гудвін. Той збирає інформацію, а Ніро Вульф розкриває злочини, сидячи у кріслі – лише за допомогою інтелекту. У 33 романах та 39 повістях.

Найвідоміша екранізація історій про знаменитого детектива – серіал "Таємниці Ніро Вульфа" (2001 – 2002), де його зіграв актор Морі Чайкін.

[ + – ] Ніро Вульф, якого грає Морі Чайкін

Детектив Мек Мактейлор: коп зі співчуттям

Мек — поліцейський, головний герой серіалу "CSI: Місце злочину Нью-Йорк" (2004 — 2013), якого зіграв актор Гері Сініз. Він очолює команду детективів. Тут теж системна робота. Найбільше Меку допомагає детектив Стелла Бонасейра.

У чому фішка Мека? Незважаючи на напружену роботу з розкриття вбивств, він показаний тонкою людиною, яка переживає долю злочинців. Пускається з ними у моральні розмови, намагаючись смикати за людські струни. Своїми величезними гіпнотичними очима Мек Мактейлор дивиться на них (і не тільки) із співчуттям. Таке не часто зустрінеш у американському кіно.

Ось цю його тонкість його натури відбиває і те, що іноді детектив Мек Мактейлор навіть грає у джазовій групі.

[ + – ] Детектив Мек Мактейлор із помічницею Стеллою у серіалі "CSI: Місце злочину Нью-Йорк"

Касл: життєрадісний писака

Хто хоче не тільки насолодитися напруженістю детектива, а й посміятися – рекомендуємо пригоди автора детективів – Касла – героя американського комедійно-драматичного серіалу "Касл" (2009 – 2016).

У центрі сюжету Річард Касл, якого грає Нейтан Філліон, відомий письменник-детективник. Рік живе в одному будинку з матір'ю та донькою. Зазнає творчої кризи. Як раптом Касл дізнається, що реальний злочинець почав наслідувати сцени вбивств з його романів. Касла допитує дуже симпатична детектив із 12-ї ділянки поліції Нью-Йорка Кейт Беккет (Стана Катіч).

Через війну Касл неспроможна не втрутитися у перебіг розслідування, задіявши свої зв'язку, що починає дратувати Беккет. Але письменнику вдається неформально увійти до групи слідчих поліції, і справа пішла: матеріал на нову книгу є! А заразом, звичайно, є і романтичні відносини, що складно розвиваються, з Кейт.

Річард Касл — чарівний, дотепний, навіть місцями дурний, але не боягуз, щирий і досить не дурний розслідувач — із зайвою уявою, що цілком зрозуміло: він письменник. Коли Касла занадто заносить, його тримає в облозі Беккет.

Кожна серія у серіалі "Касл" – нова цікава справа.

[ + – ] Касл – автор детективів та слідчий-самоучка

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