Серіали січня про викриття: мочимо зомбі, судимо вночі, виводимо родичів на чисту воду

У прем'єрних "викривальних" серіалах січня вистачає зірок — Педро Паскаль, Наташа Ліон, Едріан Броуді, Рон Перлман, Гаррісон Форд.

Друга половина січня вирує прем'єрами. Фокус вибрав серіали про викриття, де головні герої так і хочуть рубати правду-матку. І це спрацьовує. Ймовірно, у найочікуванішому проєкті — екранізації відеоігри The Last of Us — теж почали це робити, але запізно — на дворі вже зомбі-апокаліпсис. Ех, краще одразу було б не брехати.

"Одні з нас"/The Last of Us

США, Канада, 2023, фантастика, пригоди, бойовик

Прем'єра: 15 січня

Платформа: НПО

У ролях: Педро Паскаль, Белла Ремсі, Анна Торв, Нік Офферман

Вперше платформа НПО вирішила екранізувати популярну відеогру. Це історія контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку-підлітка Еллі через постапокаліптичні США. У ролі тертого контрабандиста – Педро Паскаль, котрий зіграв головну роль у гучній космічній сазі "Мандалорець" — із кіновсесаіту "Зоряних війн". А саркастичну 14-річну дівчинку, яка за словом у кишеню не лізе і видає в обличчя одразу, що думає, колоритно втілила юна актриса Белла Рамзі.

[ + – ] Трейлер серіалу "Одні з нас"

Нічний суд/Night Court

США, 2023, комедія

Дата прем'єри: 17 січня

Платформа: NВС

Сезони: 1

Серій: 4

У ролях: Мелісса Ройч, Джон Ларрокетт, Індія де Бофор

Нічний суд — американський ситком, який транслювався на NBC з 4 січня 1984 року по 31 травня 1992 року. Тепер його вирішили перезапустити. Дія відбувається у нічну зміну муніципального суду Манхеттенапод. В оригінальній версії головував молодий суддя Гарольд Гаррі Т. Стоун (Гаррі Андерсон). Зараз у головній ролі жінка – суддя Еббі Стоун (Мелісса Ройч), яка працює керівником нічної зміни суду на Манхеттені. Вона намагається навести лад серед своїх підлеглих, і це призводить до маси кумедних ситуацій.

Подивимося, чи вдало перезапустили культовий проєкт.

[ + – ] Трейлер серіалу "Нічний суд"

Покерфейс/Poker Face

США, детектив, комедія, містика

Прем'єра: 26 січня

Платформа: Peacock.

Сезон: 1

Серій: 10

У ролях: Наташа Ліон, Едріан Броуді, Рон Перлман

Кожен епізод цього комедійно-кримінального серіалу виконано у форматі перевернутого детективу, який було застосовано у проєкті "Коломбо".

За сюжетом, сищиця-аматорка, колишня працівниця казино Чарлі, починає розплутувати різні злочини, тому що має лише одну, але дивовижну здатність – відрізняє правду від брехні на 100 відсотків.

Навіщо дивитись серіал? По-перше, ефектна Наташа Ліонн ("Американський пиріг") — сама чарівність. По-друге, тут фігурують такі круті актори, як Едріан Броуді ("Піаніст") та Рон Перлман ("Геллбой"). Цікаво ж дізнатися, що вийшло із такого крутого замісу.

[ + – ] Трейлер серіалу "Покерфейс"

Агенство "Локвуд & К°"/Lockwood & Co

Великобританія, 2023, бойовик, детектив, містика, жахи

Прем'єра: 27 січня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 8

У ролях: Морвен Крісті, Люк Тредевей, Рубі Стоукс, Камерон Чепмен

Цей проєкт явно навіяний "Мисливцями за привидами". Крім великих агентств, укомплектованих дорослими інспекторами, є одне незалежне — "Локвуд і Ко", але ним керують троє підлітків — Ентоні Локвуд, Джордж Карім та Люсі Карлайл.

За сюжетом, ці зухвалі підлітки щоночі відправляються в небезпечні бої зі смертоносними привидами, що затопили все місто. Разом вони мають розгадати таємницю, яка змінить хід історії.

[ + – ] Трейлер серіалу Агенство "Локвуд і Ко"

Терапія/Shrinking

США, 2023, комедія

Прем'єра: 27 січня

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серій: 10

У ролях: Джейсон Сігел, Кріста Міллер, Гаррісон Форд

Драмеді про психотерапевта Джиммі, який переживає втрату дружини. Одного разу він вирішує говорити людям виключно жорстку, неприємну правду. Чому він наважився на це? Особисте горе спонукало його спалити мости і видавати те, що він насправді думає.

Такий підхід порушує етичні норми професії, але несподівано чесність головного героя починає кардинально змінювати життя оточуючих — не лише пацієнтів, а й друзів, родичів і, звичайно, його самого.

[ + – ] Трейлер серіалу "Терапія"

