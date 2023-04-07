У квітні рай для кіномана: Рассел Кроу виганяє диявола, Кейдж п'є кров, Кассель проти кардинала

У квітні прем'єри відразу кількох великобюджетних картин у різних жанрах та із зірками першої величини.

Related video

Квітень видався багатим на блокбастери із зірками першого ешелону — такого не було з ковідних часів. Рассел Кроу виганяє диявола з хлопчика. Метт Деймон і Бен Аффлек роблять кросівки самому Майклу Джордану. Ніколас Кейдж гротескно зображує Дракулу, у якого підняв бунт постачальник людей (для їжі). Французи розродилися черговими дорогими "Трьома мушкетерами", де Венсан Кассель — Атос, а Єва Грін — Міледі. Крістоф Вальц знявся у ролі чарівника з Бюро магічних послуг.

Екзорцист Ватикану/The Pope's Exorcist

США, 2023, трилер, жахи

Прем'єра: 6 квітня

У ролях: Рассел Кроу, Франко Неро

Похмура до страшної історії, натхненна реальними файлами розслідувань головного екзорциста Ватикану — отця Габріеля Аморта.

Фільм зроблений явно не без впливу шедевра "Екзорцист" ("Той, що виганяє диявола") 1973 року, який отримав два "Оскари". Стрічка при бюджеті $12 млн зібрала $402 млн. Тоді головні зірки Голлівуду відмовлялися від головної ролі – боялися. Небезпідставно. Знявся у ролі священика-психіатра драматург та актор Джейсон Ентоні Міллер.

У новому фільмі "Екзорцист Ватикану" замість дівчинки — хлопчик. А в ньому — демон, який говорить грубим басом, ображає та змушує дитину бігати по стелі. Виявляється, із цією темною істотою Ватикан бореться століттями. Вони це приховували (тема змови, як і в "Ангелах і демонах" ). Отець Габріель у виконанні Рассела Кроу гладіаторською кидається в бій з нечистістю.

Судячи з ролика, на спецефекти грошей не пошкодували. І Рассел Кроу вміє, де треба пожартувати, а де треба зіграти драму. Кіно має бути вдалим

"Екзорцист Ватикану". Трейлер фільму

Ейр/Air

США, 2023, драма, спорт

Прем'єра: 6 квітня

У ролях: Метт Деймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Віола Девіс

Як не парадоксально, але ця картина про створення взуття: кросівки Air Jordan були зроблені компанією Nike спеціально для баскетболіста Майкла Джордана, який тоді розпочинав кар'єру. Він підписав контракт із Nike на рекламну компанію спортивного взуття. Кросівки Air Jordan з того часу пережили 37 перевипусків і були найпопулярнішими в компанії.

Загалом, це історія успіху, розказана за реальними подіями. Метт Деймон і Бен Аффлек, який виступив тут режисером, люблять такі сюжети.

Зауважимо, що тут незрівнянна у ролі мами баскетбольної зірки актриса Віола Девіс. Її героїня безкомпромісно вірила у талант свого сина. Ця віра допомогла піднятися і Майклу Джордану, і компанії Nike, яка ухвалює нестандартні рішення.

Трейлери фильму "Ейр"

Ренфілд/Renfield

США, 2023, комедія, жахи, містика

Прем'єра: 13 квітня

У ролях: Ніколас Холт, Ніколас Кейдж, Нора Люм

Трохи пошарпаний життям Ніколас Кейдж ідеально підходить для гротескного зображення Дракули, але без елементів хорору: досвід "Примарного гонщика" не проп'єш.

Зустрічайте оваціями страшну комедію про найвідомішого вампіра та його помічника Ренфілда! Віками хлопець жив у тіні боса-нарциса (Кейдж і тут у тему), виконуючи його безглузді та жахливі кулінарні забаганки: то таких людей йому дістань на обід, то сяких.

Нарешті, після довгих років служіння, у Ренфілда з'явився шанс побачити життя за межами тіні шефа. Але бунт може позбавити Ренфілда магічної сили. І фіг з нею, якщо в віконці засяяло світло свободи.

"Ренфілд". Трейлер фільму

Три мушкетери: Д'Артаньян/Les trois mousquetaires: D'Artagnan

Франція, 2023 пригоди, екшн

Прем'єра: 20 квітня

У ролях: Франсуа Сівіль, Венсан Кассель, Єва Грін

Здивуватиметеся, але з десятків екранізацій бестселера Александра Дюма — буквально дві-три успішних. Включаючи, звичайно, блискучий радянський міні-серіал "Д'Артаньян та три мушкетери", який можна переглядати з будь-якого місця.

Переказувати сюжет немає сенсу — всі знають шедевр Дюма. Скажімо лише, що Венсан Кассель — у ролі Атоса, а Єва Грін грає Міледі.

Розмах, судячи з ролика, стрічка має, передбачається, що фільм буде далекий від комедії. Чи вийшов зміст можна дізнатися лише у кінозалі. Загалом — діамантові підвіски форева!

Трейлери фильму "Три мушкетери: Д"Артаньян"

Магічні двері/The Portable Door

Австралія, 2023, фентезі

Прем'єра: 27 квітня

У ролях: Крістоф Вальц, Сем Нілл, Джессіка Де Гау

Стрічка для традиційних клерків на незвичайній конторі. Британський письменник Том Холт вивів теорію: насправді "щасливі випадковості" підлаштовує спеціальне магічне бюро, і до них можна навіть звернутися — організувати доленосну зустріч. Про це і книга "Переносні двері", яку екранізували. Холт — це щось середнє між пародійним Террі Пратчеттом та пафосною Джоан Роулінг.

На задвірках Лондона живе лузер Пол Карпентер. Він сяк-так закінчив універ і тепер намагається знайти хоч якусь роботу. У день співбесіди все йде не так: шнурки рвуться, будильник не дзвенить тощо. Все закінчується переплутаними дверима, куди заходить головний герой і після незручної співбесіди його беруть! Попри все.

А далі завдання новачкові — знайти двері-портал (пам'ятаєте "Гостю з майбутнього"?), яку втратив десь такий самий, як Пол, розсіяний шеф, у ролі якого знявся улюблений німецький актор Квентіна Тарантіно — Крістофер Вальц.

Кажуть, фільм простий, виразний і ближчий до казки, ніж до фентезійного хорору. А може, саме з такого кіно всі й встигли скучити?

Трейлери фильму "Магічні двері"

Важливо