Топ серіали квітня: коп закохується в подружку мафіозі, пристрасть губить юриста, черниця громить ШІ

Серіали другої половини квітня переважно про любовні пристрасті, що призводять до різних, не завжди приємних наслідків — вплив весни!

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Едгар Рамірес ("Круїз по джунглях") у ролі копа, що програв у Лас-Вегасі. Він змушений найнятися до мафіозі, який доручає йому знайти подругу-красуню, що зникла, в яку поліцейський негайно закохується.

Елізабет Олсен (Багряна Відьма з "Доктора Стренджа") із любові до свободи схиляє чоловіка до роману із сусідкою, а потім за допомогою сокири розрубує цей любовний трикутник.

Черниця, сестра Симона (Бетті Джилпін) кинула виклик штучному інтелекту, а допоміг їй добити ШІ не хто інший, як її колишній, у якого вона знову закохалася.

Двоє колись закоханих одне у одного шпигунів (Річард Медден, Пріянка Чопра) намагаються після стирання пам'яті згадати все.

Насамкінець — ремейк кінохіта 1987 року "Фатальний потяг" з Майклом Дугласом, де адвокат захопився колегою по роботі, яка зруйнувала його сімейну ідилію: у ролі небезпечно-пристрасної пари Ліззі Каплан та Джошуа Джексон. Кохання у квітні — вище даху!

"Людина з Флориди"/Florida Man

США, 2023, кримінальне драмеді, трилер, детектив

Прем'єра: 13 квітня

У ролях: Едгар Рамірес, Еббі Лі, Кларк Грегг, Пол Шнайдер, Ентоні ЛаПалья

Netflix намагається, як може, розважити численних підписників, тому цього разу випустив проект точно в дусі короля гангстерського детектива Джеймса Хедлі Чейза. На тлі сонячних флоридських пейзажів творяться темні справи.

Коп Майк Валентайн програв все у Вегасі. Це коштувало йому кар'єри. Через борги він змушений піти працювати на Філадельфійського кримінального авторитету Мосса.

Той подарував своїй дівчині-красуні білий BMW, на якому вона й помчала до чудової Флориди. Валентайн, за дорученням шефа гребе туди ж, знаходить її і закохується. А в тієї одне на думці: як кинути на гроші мафію.

Історія може вийти, якщо автори дотримуватимуться швидкого темпу оповідань Чейза, зволікання в таких сюжетах — подібне смерті.

Трейлер серіалу "Людина з Флориди"

"Місіс Девіс"/Mrs. Davis

США, 2023, фантастика, драма

Прем'єра: 20 квітня

У ролях: Бетті Гілпін, Джейк Макдорман, Енді МакКвін

Звичайна монахиня, сестра Симона, змушена розпочати жорстке протистояння зі штучним інтелектом — Місіс Девіс. Ця представниця ШІ планує поневолити людство.

На допомогу Сімоні у її славній справі приходить колишній бойфренд. У нього є свої особисті причини знищити Місіс Девіс. У процесі боротьби з ворогом між головними героями спалахує давно забута пристрасть, що накладає свій відбиток на розвиток подій. Симона, озброївшись вірою та своїм колишнім, безстрашно кинулася на боротьбу з новітніми технологіями.

Тема — більш ніж актуальна сьогодні, коли ліворуч і праворуч лунають голоси про небезпеку штучного інтелекту.

Трейлер серіалу "Місіс Девіс"

Кохання та смерть/Love & Death

США, 2023, кримінальна драма

Прем'єра: 27 квітня

У ролях: Елізабет Олсен, Лілі Рейб, Крістен Ріттер

НВО, яка постійно конкурує з Netflix, вирішила не оригінальствувати, а екранізувати ще раз документальну історію, яка розбурхує уми та серця глядачів понад 40 років — про неї вже було чимало знято.

Сюжет серіалу заснований на моторошній історії, що сталася на початку 1980-х у містечку Вайтлі, штат Техас. Домогосподарка Кенді Монтгомері була звинувачена у жорстокому вбивстві своєї сусідки та подруги — Бетті Гор.

Зважаючи на ролик, тут все непросто. Цій самій Кенді було нудно бути просто домогосподаркою. Вона хотіла пристрастей, "чогось більшого". І сама схилила свого чоловіка-тюхтія до роману із сусідкою, вчителькою Бетті.

Але коли все трапилося, сама Кенді не змогла впоратися з ревнощами. Не розрахувала сили.

Був гучний судовий розгляд. Кенді виправдали за статтею про самозахист. Але як бути з 43 ранами на тілі жертви?

Звичайно, НВО підготувала безпрограшний варіант, взявши на головну роль Елізабет Олсен — ту саму Багряну Відьму, Ванду Максимофф із "Доктора Стренджа-2", яка допомогла зібрати проекту майже $1 млрд у прокаті минулого року.

А тут теж відьма, тільки під іншим ім'ям і без магічних штучок.

Трейлер серіалу "Кохання та смерть"

Цитадель/Citadel

США, 2023, наукова фантастика, шпигунський екшн

Прем'єра: 28 квітня

У ролях: Річард Медден, Пріянка Чопра, Стенлі Туччі

Це найдорожчий серіал місяця: режисери брати Руссо з благословення Amazon вбухали в нього $250 млн. Але їм не вперше: в "Месники: Фінал" (2019) було вкладено $400 млн, але зібрали вони рекордних $2,7 млрд. З ефектами і тут все має бути добре.

За сюжетом міжнародну шпигунську агенцію "Цитадель" ліквідували, а всім її агентам стерли пам'ять. Серед них виявилися Мейсон Кейн і Наді Сінх, які живуть новим життям і нічого не пам'ятають зі свого спільного минулого. Якоїсь миті героям стає ясно, що з ними щось не так. Але головне, що шпигун і шпигунка були закохані одне в одного і — струм між ними пробіг знову.

З погляду ідей це все не надто оригінально, оскільки є чимось середнім між хітом "Згадати все" (1990) Пола Верховена з Арнольдом Шварценеггером (є і менш успішний ремейк 2012 з Колліном Фареллом) і драмою "Вічне сяйво чистого розуму" ) з Джимом Керрі та Кейт Вінслет.

Наскільки спецефекти зроблять нове творіння придатним для того, щоб подивитися — скоро дізнаємось. Судячи з ролика, масштаб є.

Трейлер серіалу "Цитадель"

Фатальний потяг/Fatal Attraction

США, 2023, еротика, трилер

Прем'єра: 30 квітня

У ролях: Ліззі Каплан, Джошуа Джексон, Аманда Піт

І знову стримінгова платформа, в цьому випадку Paramount+, не експериментує, а йде по накатаній, звертаючись заради успіху до минулого. За основу нового серіалу взято однойменний кінохіт 1987 року з Майклом Дугласом та Глен Клоуз. У новому проекті їхнє місце посіли Джошуа Джексон та Ліззі Каплан.

За сюжетом Алекс Форрест спокушає одруженого адвоката Дена Галлахера, який ненадовго спровадив за місто дружину та дитину — відпочити. Алекс та Ден познайомилися на корпоративі: адвокат обслуговує фірму, куди 2 тижні тому влаштувалася нова співробітниця.

За дві ночі кохання Ден дорого заплатить: Алекс виявилася маніячкою з манією переслідування — інших.

Кіно сильно зміцнює подружню вірність і злегка шкодить корпоративам. Але не настільки, щоби зовсім відмовитися від корпоративних вечірок.

Трейлер серіалу "Фатальний потяг"

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