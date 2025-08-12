Sold out: у Німеччині на виставку для нудистів розкупили всі квитки задовго до відкриття

Історичний музей Баден-Вюртемберг (Haus der Geschichte Baden-Württemberg) у Штутгарті на півдні Німеччини запрошує відвідувачів на виставку, присвячену культурі купання і тілесності.

Особливістю заходу, який відбуватиметься наприкінці серпня та вересні, є те, що на виставці гості мають бути повністю роздягненими, пише DW. Щоправда, взуття дозволяється не знімати.

Така акція приурочена до виставки "Frei Schwimmen — Gemeinsam?!" ("Плавати просто неба — разом?!"), присвяченій історії громадських басейнів. Експозиція досліджує тілесність, мораль, толерантність німецького суспільства, а також те, як сексизм, расизм і забобони вплинули на історію громадських басейнів у Німеччині.

Організатори виставки пропонують поміркувати на гострі сучасні теми — наприклад, чи допомагає, чи шкодить фемінізму плавання топлес. В експозиції представлено понад 200 предметів і фотографій, а окремий розділ розповідає про традиції нудистських пляжів і FKK (Freie Körperkultur — "культура вільного тіла").

"Різні погляди і моральні уявлення, тілесність і толерантність — це теми, що розглядаються на виставці, сюди відноситься також купання голяка і культура вільного тіла", — розповіла прессекретарка музею Йоахім Рюєк.

Співорганізаторами виставки стало об'єднання нудистів Get Naked Deutschland, які вважають, що оголеність — це нормально і може бути не пов'язана з сексуальністю.

Незважаючи на всю незвичність заходу, квитків на нього вже немає. Перша "гола" екскурсія, запланована на 30 серпня (з 18:30 до 20:30), уже повністю розпродана. На літературно-мистецький вечір, який відбудеться за дні тижня, 13 вересня, квитки теж пішли.

З огляду на успіх ідеї, музей пішов назустріч усім відвідувачам, які бажають узяти участь у незвичайному експерименті.

"Через високий попит у ці вечори відвідування голяка буде можливе також без програми", — сказав прессекретар музею. Виставка "Frei Schwimmen — Gemeinsam?!" у Штутгарті триватиме до 14 вересня 2025 року.

Голих відвідувачів просять узяти із собою рушник, якщо вони збираються сидіти на лавках, стільцях або кріслах.

