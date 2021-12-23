Стати на військовий облік онлайн не вийде: у Міноборони пояснили чому

Пройти медкомісію потрібно буде особисто, тож онлайновий варіант відпадає. Але буде розроблено швидку процедуру, щоб уникнути черг.

Радниця голови Міноборони Наталія Воронкова заявила в нещодавньому інтерв'ю на "Громадському радіо" про те, що для жінок, які мають стати на військовий облік, буде можливість зробити це "електронно". Фокус розбирався, чи це буде реалізовано, і якщо так, то як саме.

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В ефірі радіо Воронкова заявила, що Міноборони розробить єдиний алгоритм постановки на облік жінок, і до кінця наступного тижня на сайтах військкоматів буде опубліковано це керівництво.

"Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви відправили свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", — сказала вона.

У коментарі Фокусу Наталія Воронкова зазначила, що перед Мінцифрою не ставилося завдання організовувати електронну постановку на облік, та й у принципі стати на військовий облік онлайн неможливо.

"Для того, щоб стати на облік, потрібно пройти медкомісію, тобто потрібно особисто відвідати лікаря, щоб він вас оглянув, зробити флюорографію тощо… Як пройти медкомісію в онлайні? Це неможливо", — сказала чиновниця.

Ми уточнили у Воронкової, що вона мала на увазі під "можливістю стати на облік електронно", і вона пояснила, що такий варіант лише розглядається, і необов'язково буде прийнято, оскільки він може бути небезпечним.

"Але в принципі, переслати пакет документів електронною поштою — цілком можливо. Тут питання лише в тому, наскільки це безпечно. Якщо ми вирішимо, що безпека даних під загрозою, тоді такого варіанта подання документів не буде", — наголосила радниця глави Міноборони.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що при зміні прописки через додаток "Дія" чоловікам не потрібно буде відвідувати військкомат, однак у ході бета-тестування, яке стартувало 1 грудня 2021 року, деякі чоловіки-тестувальники отримували повідомлення про те, що їм необхідно з'явитися у військкомат.

Фокус запросив коментар у Мінцифри щодо того, як працюватиме тепер ця функція і чи вимагатимуть від жінок явки у військкомат при зміні прописки.

[ + – ] Відмова у зміні місця проживання через Дію

Ми повідомляли про те, що указ Міноборони, згідно з яким жінки мають ставати на військовий облік, набув чинності з 17 грудня 2021 року.