Інтернет та мобільні зв'язки не відключатимуть, але можливі збої, — Держспецзв'язок

Мобільні мережі перевантажені через велику кількість дзвінків. Якщо не вдається додзвонитися, то краще написати SMS, радить відомство.

24 лютого провайдери та оператори мобільного зв'язку продовжують працювати та надавати послуги населенню, попри військову операцію Росії проти України. Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації написала в офіційному Telegram-каналі.

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У четвер на різних інтернет-ресурсах з'явилася інформація про можливий шатдаун — відключення Інтернету та мобільного зв'язку, проте відомство його спростовує. Держспецзв'язку зазначила, що українські системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим.

У повідомленні наголошують, що в Україні можуть відбуватися збої в системах зв'язку, насамперед через навантаження мереж. Через це Державна служба закликала українців дзвонити мобільними телефонами та обмінюватися повідомленнями лише за крайньої потреби.

"Якщо ви не можете додзвонитися — обмінюйтеся SMS-повідомленнями", — наголосили чиновники.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк під час брифінгу 24 лютого підтвердив, що система мобільного зв'язку може перевантажитися через велику кількість дзвінків. Водночас поки що серйозних перебоїв не спостерігають.

Раніше Фокус з'ясував, як оператори та провайдери забезпечать зв'язок у разі повного відключення. Компанії передбачили кілька заходів безпеки, таких як резервні джерела живлення та цілодобова охорона об'єктів.

До цього експерти розповіли, як налагодити зв'язок, якщо в країні відключать Інтернет. Існує кілька програм, які дозволяють зв'язуватися навіть без з'єднання з глобальною мережею.

Також Держспецзв'язку рекомендувала українцям подбати про кіберзахист власних мобільних та стаціонарних пристроїв.