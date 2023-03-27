Дрон на водні та акумуляторах: для яких цілей його можна використовувати (відео)

Цей vTOL може пролетіти понад 100 кілометрів без додаткової заправки та абсолютно екологічний.

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MAVLab лабораторія Делфтського технологічного університету спільно з Королівським Нідерландським ВМФ та Нідерландською береговою охороною розробили безпілотник на водні за системою vTOL, повідомляється на сайті університету. Цей "зелений" дрон з вертикальним зльотом та посадкою може літати протягом 3,5 години і має низку унікальних характеристик, які роблять його придатним для морських місій та інших завдань.

Дрон працює на водні та акумуляторах, які забезпечують моментальну передачу імпульсу на гвинти для гарної маневровості та додаткову потужність при вертикальному зльоті та посадці. Водень зберігається у 6,8-літровому циліндрі з вуглецевого композиту під тиском 300 бар. Єдиними викидами дрону є кисень і водяна пара, що робить його максимально екологічно чистим.

Водень зберігається у 6,8-літровому циліндрі з вуглецевого композиту під тиском 300 бар. Фото: TU Delft

Цей vTOL має фіксоване крило та 12 моторів, які дозволяють йому літати горизонтально на високій швидкості та вертикально приземлятися на будь-якій поверхні. Безпілотник важить 13 кілограмів та має розмах крил три метри. Він може перевозити корисне навантаження до 10 кілограмів на відстань понад 100 кілометрів.

Як заявляють розробники апарату, їх дрон є результатом багаторічних досліджень та розробок у галузі водневої енергетики та vTOL-технологій, а сам безпілотник може використовуватись для різних цілей, таких як доставляння вантажів, картографія та рятувальні операції.

У майбутньому розробники планують збільшити дальність польоту дрону до 500 кілометрів та підвищити його надійність та безпеку. Вони також хочуть зробити vTOL більш компактним та легким.

Що являє собою vTOL на водні

Раніше Фокус писав, що наші військові показали, як працює український дрон "Кажан" – це найкраще, що має ВСУ.