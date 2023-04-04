"Сичі", "Орлани" та "Форпости": чим Росія збирається зупиняти контрнаступ ЗСУ

Російські аналітики поскаржилися на обмежені можливості вітчизняних БПЛА та літаків.

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Війська Росії готуються до масштабного контрнаступу Збройних сил України. Аналітики російського видання "Военное дело" розповіли, на які технології сподіваються росіяни, і які у них недоліки.

Безпілотники на службі ЗС РФ

Як повідомляє ЗМІ, вже зараз російські війська використовують безпілотники для спостереження за діями ЗСУ у Запорізькій області. Зокрема, дрони "Орлан-10", "Форпост-РУ" та "Іноходець" (експортний варіант "Форпоста") ведуть розвідку, шукають скупчення техніки та повідомляють їх місце розташування розрахункам реактивних систем залпового вогню ЗС РФ, таких як "Торнадо-С" і "Смерч".

Російський дрон "Форпост-РУ" Фото: Скріншот

Аналітики скаржаться, що можливості російських БПЛА обмежені погодою. За сприятливих умов "Орлани" та "Форпости" можуть "бачити" на відстань понад 25 км за допомогою оптико-електричних та тепловізійних комплексів. Однак при погіршенні погодних умов, коли видимість в оптичному та ІЧ-діапазонах знижується через атмосферні явища, БПЛА зможуть помітити супротивника лише безпосередньо біля лінії фронту. Звичайно, вони можуть спробувати залетіти в тил українських сил, але це може призвести до втрати літальних апаратів, адже лінію оборони на Запорізькому напрямку прикриває потужна мережа ППО.

За інформацією ЗМІ, у цьому регіоні кістяк протиповітряної оборони України складають численні взводи самохідних ЗРК малої дальності Stormer HVM, а також NASAMS-2. За словами росіян, такі комплекси можуть бути знищені російськими дронами-камікадзе "Ланцет-3", але тільки якщо їх вдасться помітити на відкритих ділянках.

Російський дрон-камікадзе "Ланцет-3" Фото: Скриншот

Комплекси "Сич"

Для пошуку цілей на великих відстанях росіяни покладаються насамперед на системи радіолокаційної розвідки "Сич". Це контейнерні комплекси, що включають станції з двосторонніми пасивними фазованими антенними решітками бокового огляду "Піка-М" X-діапазону, яка повинна помічати та визначати танки або БМП на відстані 130-170 км, а більші типи цілей, такі як група бронетехніки — до 300 км.

Інформація про знайдені об'єкти передається захищеним радіоканалом на наземний командний пункт НКВС-27, а потім ретранслюється на батареї РСЗВ "Торнадо-С". Передбачається, що комплекси "СИЧ" адаптовані для встановлення на російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 М, проте наразі нічого невідомо щодо оснащення таких літаків, які застосовуються на війні в Україні.

Російський літак Cу-34 з РЛС "Сич"

Захисники регулярно знищують російські дрони, які залітають на територію України. За останній тиждень сили ППО ЗСУ збили дев'ять дронів: "Орлан-10" та Zala.

Нещодавно писали, що українські інженери роблять кишенькові детектори дронів для військових. Вони повідомляють про наближення безпілотників, зокрема російських "Орлан-10".