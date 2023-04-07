Фейки, майбутнє безробіття та погіршення екології: ТОП-3 проблем із впровадженням ШІ

Дослідники зі Стенфорда підбили підсумки 2022 року, вивчивши так званий "Індекс ШІ", судячи з якого штучний інтелект став причиною великих змін у соціумі та далеко не завжди впливав на людство позитивно.

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Індекс ШІ щорічно складається групою незалежних експертів з академічних та галузевих кіл, які займаються впровадженням та розробкою нейромереж. Разом із вченими зі Стенфордського інституту штучного інтелекту вони відстежують і оцінюють прогрес ШІ з різних точок його впливу на політику, економіку, екологію та соціум.

Фокус знайомить своїх читачів з тим, якими були результати впровадження ШІ у всіх сферах нашого життя у 2022 та на початку 2023 років і до чого вони призвели. На жаль, повсюдне використання нейромереж не завжди було позитивним, а спричиняло великі проблеми.

Через ШІ погіршилася екологія

За даними результатів наукового дослідження, за останні три роки великі мовні моделі (LLM, Large Language Model, до яких належить ChatGPT, наприклад), стали дуже активно розвиватися. Великі мовні моделі складаються з нейронної мережі з величезною кількістю параметрів для обробки великих обсягів інформації. Модель GPT-2, що вийшла у 2019 році й вважається першою великою мовною моделлю, мала 1,5 мільярда параметрів і коштувала приблизно 50 000 доларів для навчання.

Великі мовні моделі продовжують масштабуватися за розміром та вартістю. Фото: мозг крысы

Усього через три роки з'явився модуль PaLM від компанії Google з 540 мільярдами параметрів і вартістю близько 8 мільйонів доларів. Він зробив навчання LLM швидшим внаслідок взаємодії безлічі комп'ютерів в одній мережі.

Після гучного успіху ChatGPT від OpenAI величезна кількість ІТ-компаній по всьому світу почали активно розробляти та впроваджувати свої ШІ-системи. Звичайно, Open AI не була першою у цьому процесі – нейромережі розроблялися і до неї. Але саме Open AI стала причиною соціального божевілля на темі штучного інтелекту, зацікавивши цим вузьким сегментом ІТ маси обивателів.

Найнеекологічнішим, за даними фахівців, стало навчання моделі GPT-3. Фото: мозг крысы

Провідні ІТ-корпорації не могли пропустити цей тренд і по всьому світу робота над ШІ стала одним із головних напрямків. В результаті навчання ШІ вимагало величезних енерговитрат. ЦОДи (Центри обробки даних) буквально закипіли від навантажень, а отже, підвищилися обсяги викидів CO2 в результаті спалювання вугілля або газу постачальниками енергії.

Найнеекологічнішим, за даними фахівців, стало навчання моделі GPT-3, але навіть відносно ефективніша модель BLOOM витратила 433 МВтг енергії для навчання, чого було б достатньо для енергозабезпечення звичайного американського будинку протягом 41 року.

Якщо розвиток ШІ продовжиться в прискореному темпі, а до цього все і йде, то енерговитрати та подальший викид CO2 буде тільки збільшуватися. Сюди слід додати й енерговитрати від використання ШІ користувачами по всьому світу, адже вони також створюють навантаження на ЦОДи. Однак деякі великі ІТ-компанії (Microsoft, Google, Apple і Meta) заявили про свої цілі досягти нульового або негативного вуглецевого сліду для своїх ЦОД до 2030 року.

Хвилі фейків від ШІ

У соціальному аспекті використання ШІ стало причиною кількох хвиль дезінформації та фейків. Звісно, самі нейромережі у цьому не винні, але вони стали доступним інструментом використання зловмисниками.

Згідно з репозиторієм інцидентів з ШІ їхня кількість збільшилася у 26 разів у порівнянні з попередніми роками. Переглядаючи стрічки новин, ви так чи інакше майже щодня зіткнетеся зі згадкою ШІ в різних інцидентах.

Фейки, хакерські інструменти та дезінформація: цим запам'ятався ШІ у 2022 та 2023 роках Фото: Getty

З найгучніших багато хто згадає дипфейк капітуляцію Володимира Зеленського, численні аварії безпілотних автомобілів Tesla під керуванням ШІ, витік даних через ChatGPT, використання чат-ботів для створення фейкових новин. З останніх можна згадати скандал із "фотографіями" Папи Римського в пуховику та арешту Дональда Трампа, які згенерували користувачі нейромережі Midjourney. Крім того, нейромережі активно стали використовувати хакери і не тільки для написання шкідливих програм, але і складання фішингових повідомлень.

ШІ як потенційна причина безробіття

Поки що вчені не мають прикладів того, щоб штучний інтелект негативно вплинув на скорочення робочих місць, але експерти вже відзначають потенційну небезпеку цього. Як аргументи вчені наводять дані, згідно з якими впровадження ШІ стало причиною вибухової роботизації по всій планеті. Використання роботів на виробництві зросло на 31% по всьому світу.

Особливо це помітно у Китаї, який обігнав у цьому сегменті Японію – визнаного лідера запровадження роботизованих систем. Причому саме в Китаї було встановлено найбільше роботів, ніж у всьому світі разом узятому, і сьогодні на країну припадає 51,8% усіх промислових роботизованих установок. Все це рано чи пізно призведе до скорочення вакансій на підприємствах, а отже, і робочих місць, на підприємствах.

Впровадження ШІ загрожує перекосом на ринку праці Фото: мозг крысы

З іншого боку, розуміння великих перспектив застосування ШІ приваблює в промисловість нових докторів наук в галузі штучного інтелекту. Зросла популярність і кількість вакансій на посади експертів з роботи з ШІ, а також нейромережами. Наприклад, у Каліфорнії найбільше вакансій, пов'язаних саме з ШІ (142 154), за нею йдуть Техас (66 624) та Нью-Йорк (43 899).

Якщо процес впровадження ШІ в економічну та виробничу сферу піде нерівномірно, то людство очікує на перекіс: безробіття на ринку фізичної праці та нестачу фахівців ІТ-технологій.

Позитивний ефект ШІ

Звичайно, розвиток нейромереж відіграло і свою позитивну роль у впливі на соціум. У цьому аспекті вчені відзначають не лише зручність та нові сервіси для користувачів, а й великі позитивні соціальні зрушення, що сталися у 2022 році за рахунок популяризації ШІ.

Наприклад, дедалі більше жінок почали вступати до університетів технічної та комп'ютерної спрямованості. Відсоток жінок серед випускників бакалаврату комп'ютерних наук зріс до 22,3%. Дедалі більше жінок наймають на факультети інформатики і хоча серед професорсько-викладацького складу північноамериканських університетів, як і раніше, переважають чоловіки, частка жінок наразі досягла нового максимуму 30,2%.

Все більше жінок йдуть навчатися ІТ-технологіям завдяки поширенню ШІ Фото: мозг крысы

Влада багатьох країн так само почала цікавитися нейромережами в аспекті законодавства. Усвідомивши, що майбутнє нерозривно пов'язане з подальшим повсюдним використанням штучного інтелекту законодавчі органи 127 країн ухвалили 37 законів, які містять цей термін. США очолили список, ухваливши дев'ять законів, за ними йдуть Іспанія (5) та Філіппіни (4).

Загалом, підсумовуючи дані свого дослідження, вчені Стенфорда зазначають, що ШІ неминуче змінить і вже змінює наше життя, а те, якими будуть ці зміни, все ще залежить від нас.

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