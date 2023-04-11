Вчені відправили три морські дрони на пів року в океан: що вони хочуть з'ясувати

Апарати Explorer можуть працювати цілодобово та передавати дані в режимі реального часу у лабораторії для постійного аналізу.

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Три напівавтономні безпілотні морські апарати Explorer вирушили з Гонолулу на шестимісячну місію зі збору даних біля узбережжя найбільших островів Гавайського архіпелагу, повідомляє Dronedj. Вони вимірюватимуть кислотність води та її зв'язок зі зміною клімату.

Дрони виробництва компанії Saildrone збиратимуть морські дані на відстані до п'яти кілометрів від берегів Мауї, Оаху, Кауаї та Великого острова. Зокрема, дослідження рівня рН та концентрації вуглекислого газу, отримане від дронів, дозволить вченим краще зрозуміти, наскільки прибережні води накопичують викиди викопного палива.

Оновлені апарати дозволять працювати цілодобово та передавати дані в режимі реального часу у лабораторії для постійного аналізу. Це, за словами керівників проєкту, не тільки забезпечить приблизно в 1000 разів більше вимірів хімічного складу океану в прибережних водах, ніж це було можливо раніше, а й особливо покаже, наскільки рН прибережних вод змінилося під дією вугільної кислоти, яка утворюється при змішуванні вуглекислого газу водою.

Дрони оснащені датчиками розташування GPS, вітру і течій. Фото: Saildrone

"Багато людей, можливо, не знають, що океани поглинають від 25 до 30 відсотків всього СО2, який ми викидаємо в атмосферу", — сказав Крістофер Сабін, професор океанографії Університету Гаваїв-Маноа, який разом із Національною адміністрацією океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) є одним з основних партнерів проєкту. Зібрані дані дозволять створити карти рН та виявити ділянки підвищеної океанічної кислотності.

Дрони оснащені датчиками розташування GPS, вітру і течій. Автоматична система ідентифікації, у свою чергу, виявлятиме та уникатиме зіткнення з іншими суднами, а яскраво видимі вогні та маркування забезпечать безпеку апаратів навіть поблизу берега.

Раніше Фокус писав, що підводні безпілотники знову цікаві військовим: чим вони можуть допомогти морському флоту.