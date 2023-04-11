Маск, Безос, Гейтс: штучний інтелект "переселив" найбагатших людей світу у нетрі (фото)

ІІ-алгоритм Midjourney показав, як виглядали б найзаможніші люди світу, якби вони не мали грошей. Найбільш вірусним стало зображення Білла Гейтса, а сама "бомжувата" зовнішність вийшла у індійського мільярдера Маскеша Амбані (13-е місце рейтингу "Форбс", $83,9 млрд).

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Індійський художник Гокул Піллаї за допомогою ІІ-алгоритму Midjourney створив образи найбагатших людей світу такими, якими вони були б без великих банківських рахунків. Фото знаменитостей опубліковані у Instagram художника.

Художник "переніс" мільярдерів, таких як Дональд Трамп, Ілон Маск, Маскеш Амбані, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет, Білл Гейтс та Джефф Безос у бідні квартали Індії.

Ілон Маск

Завершальні штрихи до портретів світових селебриті він додав за допомогою Photoshop, на все це у нього пішло близько двох днів.

В інтерв'ю журналістам він розповів, що надихнувся фільмом "Мільйонер із нетрів".

Джефф Безос

"Сцени фільму знято в індійських нетрях, і я хотів відтворити щось схоже", — пояснив автор вірусних знімків.

За словами Гокула Піллаї, який мешкає в індійському місті Майсур і в Instagram якого понад 38 тисяч передплатників, відгук аудиторії його здивував.

Рейтинг Forbes: Найбагатші люди світу

"Я знав, що буде цікаво і хтось вважатиме ці знімки кумедними. Але реакція виявилася безпрецедентною… і я дуже радий", — пояснив він.

Білл Гейтс Марк Цукерберг Уоррен Баффет

На питання, хто з персонажів виявився найпопулярнішим, він відповів, що, швидше за все, Білл Гейтс.

Маскеш Амбані

Індійський бізнесмен Маскеш Амбані, який вважається найбагатшим жителем Індії, і чий стан Forbes оцінює в 83,9 млрд доларів, користувачам видався найбіднішим.

Маскеш Амбані, за оцінками "Форбс"

Нагадаємо, що найбагатша людина всіх часів знайшла і втратила цілий статок за 2 хвилини. Все через помилку в платіжній системі PayPal.

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