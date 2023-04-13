Працює на водні і збирає пластик: розроблено концепт незвичайного безпілотного підводного човна

Субмарина може занурюватися до п'ятдесяти метрів і плавати по мілководдю, що не доступно іншим підводним човнам.

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Британія оголосила про переможців конкурсу на розробку морських проєктів, спрямованих на зниження викидів вуглецю в судноплавстві, повідомляє Interesting Engineering. Одним з лауреатів стала компанія Oceanways, яка представила концепцію автономного підводного човна, що працює на водні.

Підводний човен здатний доставляти вантажі занурюючись на глибину 50 метрів прямуючи морськими маршрутами, наприклад, від Белфасту до Глазго. Крім того, підводний човен може долати мілководдя, яке недоступне для великих суден.

Субмарина Oceanways не тільки заощаджує паливо та скорочує викиди, а й виконує інші корисні функції. Вона може збирати мікропластик із води та аналізувати стан підводних екосистем. Компанія отримала $526 тисяч на розвиток свого проєкту.

Концепт підводного човна Oceanways. Фото: Oceanways

Звичайно, підводний апарат від Oceanways не претендує на заміну повноцінних перевезень вантажів. Він призначений для коротких екологічних подорожей. Інші переможці конкурсу запропонували свої інновації щодо боротьби з викидами CO2. Наприклад, компанія MJR Power and Automation розробила зарядну станцію для електричних човнів, підключену до вітряної турбіни.

Судноплавство зараз виробляє близько 3% глобальних викидів, але уряд Великобританії оголосив про плани досягти нульових викидів від свого судноплавства до 2050 року. Раніше цього року уряд Японії також оголосив про свої плани щодо розробки першого танкера з нульовими викидами для боротьби зі зміною клімату.

Електричний човен Eelex зі Швеції. Фото: Соцмережі

Низка приватних фірм також представила електричні човни, спрямовані на розв'язання проблеми викидів у галузі. У 2019 році, наприклад, шведська компанія X Shore представила свій електричний човен Eelex.

У тому ж році дослідження показало, що судноплавство Швеції викидає більше парникових газів та шкідливих речовин в атмосферу, ніж вітчизняна авіаційна промисловість країни.

Раніше Фокус писав, що створено перший у світі військовий підводний човен "на батарейках": ось у чому його переваги.