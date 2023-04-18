Бойові роботи-багі RACER проходять випробування: навіщо вони військові і чим допоможуть

Безпілотники розганяються до 40 км/год, оснащені багатьма сенсорами для вивчення навколишнього середовища, а також ШІ для розпізнавання об'єктів та прийняття рішень.

Related video

Міністерство оборони США випробувало роботизовану безпілотну платформу RACER, що нагадує автомобіль-баггі. Про це пише видання Army Technology.

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) вперше перевірило у справі безпілотник, розроблений у рамках програми "Роботизована автономія у складних середовищах з відмовостійкістю" — "Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency" або скорочено RACER. Робочий прототип апарату на базі багі Polaris RZR S4 1000 Turbo у квітні змусили їздити бездоріжжям, і він впорався з цим завданням. Американські фахівці здійснили понад 55 заїздів на відстань від 6,5 до 18 км на швидкості до 40 км/год, дистанційно керуючи роботом.

За словами керівника програми RACER Стюарта Янга, експеримент дав чудові результати. Команді вдалося збільшити їхню швидкість на бездоріжжі, звівши до мінімуму будь-яку взаємодію з автомобілем під час тестових заїздів.

"Під час останнього експерименту ми ще більше розширили можливості транспортних засобів у сприйнятті навколишнього середовища на великих відстанях, забезпечуючи подальше збільшення швидкості та кращу адаптацію до нових умов навколишнього середовища, які продовжаться на наступному етапі RACER", — додав Янг.

Програма RACER передбачає оснащення бойових безпілотних машин технологіями для автономної роботи в пустках, які складніші та непередбачуваніші за звичайні дороги. Міноборони США прагне отримати робота зі штучним інтелектом, який не поступається людям-водіям за швидкістю реакції у реальних ситуаціях.

Як повідомляє DARPA, роботи RACER Fleet Vehicle (RFV) оснащені широким спектром сенсорів: кількома лідерами, стереокамерами, кольоровими та інфрачервоними камерами, радари, датчиками подій та датчиками інерційних вимірювань. Вони дозволяють вивчати світ з оглядом на 360 градусів та розпізнавати об'єкти поблизу за допомогою спеціально розроблених графічних процесорів. Сенсори збирають до 4 ТБ даних за годину, які потім обробляються автономним штучним інтелектом, який використовує технологію машинного навчання.

Чутлива електроніка встановлена на позашляховик типу багі у вигляді електронного блоку (E-Box), захищеного від довкілля, ударів, вібрацій та екстремальних температур. Роботи також отримали обладнання, яке захищає від перекидання.

Випробування, проведені у квітні, продовжують серію експериментів, які вже відбулися у березні 2022 року та вересні 2022 року у США. Тоді команди-учасниці протестували своє обладнання, розроблене для програми RACER разом із роботизованими системами, наданими DARPA. Вони зіткнулися з великою кількістю проблем, включаючи підйом на круті пагорби та рух по слизьких поверхнях. Велику увагу фахівці приділили можливості роботизованих систем зберігати контроль за навігації на далеких дистанціях.

Раніше писали, що військові США знову зацікавилися підводними безпілотниками Snakehead. Проєкт зі змінним успіхом розробляється вже понад 10 років, і його майбутнє визначатиме випробування.