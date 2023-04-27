Доставить 10 кг вантажу, але коштує майже як автомобіль: дрон Foxtech Krane 130 вже у продажу (відео)

Цей БПЛА має модульний дизайн, а значить зібрати та розібрати його можна лише за три хвилини.

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У продажу з'явилася анонсована модель вантажного безпілотника Foxtech Krane 130, повідомляє sUAS News. Це електричний квадрокоптер з модульним дизайном, який може підіймати вантаж вагою до 10 кг та літати до 120 хвилин без дозаправлення, що робить його ідеальною платформою для доставки, скидання та обстеження різних об'єктів.

Дрон обійдеться своєму покупцю у чималі $8500 за базову конфігурацію. Вся конструкція БПЛА складається зі знімних частин: батарей, корисного навантаження та пропелерів. Завдяки цьому людина може зібрати Krane 130 всього за 3 хвилини.

Завдяки модульному дизайну дрон дуже просто зібрати та розібрати. Фото: Соцмережі

Два акумулятори на 28000 мАг забезпечують Foxtech Krane 130 час польоту до 120 хвилин без вантажу та до 30 хвилин з вантажем у 10 кг. Foxtech Krane 130 може бути оснащений подвійним GPS для більш простої підготовки до польоту та підвищення точності позиціювання.

Крім того, він має швидкознімну структуру для встановлення різних видів корисного навантаження, таких як камери на підвісі, лідари, коробки для доставки, пристрої для скидання вантажу, мегафони, ліхтарі і так далі. Це дозволяє використовувати кілька видів корисного навантаження для виконання одного завдання, наприклад, синхронного обстеження за допомогою камер на підвісі, встановлених зверху та знизу, доставки вантажу за допомогою лебідки та лідара тощо.

Основні переваги Foxtech Krane 130:

Час польоту до 120 хвилин

Вантажність до 10 кг

Модульний дизайн

У комплект постачання входять:

Квадрокоптер Foxtech Krane 130

GPS-модуль

Політний контролер

Наземна станція управління

Два акумулятори на 28000 мАг

Зарядний пристрій

Кейс для перенесення

Додаткові компоненти:

Подвійний GPS,

Радіоуправління: MX16 Pro (30 км).

Корисне навантаження, яке може нести дрон: камери для картографії/фільмування, камери на підвісі для обстеження, лідари, модулі RTK, пристрої для скидання та доставки вантажу, коробки для доставки, мегафони, ліхтарі тощо.

Характеристики Foxtech Krane 130:

База: 1250 мм,

Розмір: 1040х1040х270 мм (у розкладеному вигляді),

Пропелер: 32х12,

Базова порожня вага: 4 кг (без батареї),

Автономність:

120 хвилин без вантажу,

90 хвилин із вантажем в 1 кг,

60 хвилин із вантажем у 5 кг,

30 хвилин із вантажем у 10 кг.

Можливості безпілотника Foxtech Krane 130

Раніше Фокус писав, що дрон Kona замінить пілотів вантажних літаків.