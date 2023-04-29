Першому гравцю в Pokemon GO, який досяг 50 рівня, загрожують смертю: що він зробив

Гравці обурилися нововведеннями від Niantic та спрямували свій гнів на ветерана Pokemon GO, який відмовився бойкотувати компанію.

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Відомому гравцю в Pokemon Go з ніком FleeceKing, який першим у світі досяг 50 рівня, загрожують смертю. Подробиці з'ясував сайт The Gamer.

Компанія Niantic розробила гру Pokemon Go, яка змушує гравців виходити на вулицю, подорожувати та знайомитися з іншими людьми. Під час карантину через пандемію Covid 19 вона об'єднала спільноту та дозволила тренерам віртуальних покемонів грати разом на відстані завдяки режиму Remote Raid Pass, але нещодавно ввела низку обмежень, які багатьом не сподобалися, зокрема обмежила кількість онлайн-рейдів та збільшила ціни на пропуски.

Величезну кількість гравців розкритикували нововведення та навіть закликали до бойкоту. FleeceKing, який є професійним стрімером, відмовився підтримати цю акцію проти Niantic, не перестав вести трансляції і навіть придбав квиток на захід Pokemon Go Fest, організований розробниками.

Після цього геймер отримав багато гнівних повідомлень, деякі недоброзичливці навіть побажали його смерті. Деякі дорікнули FleeceKing в тому, що він не має "справжньої" роботи, адже він заробляє тільки завдяки Pokemon Go і може витрачати на гру багато часу.

"Це зайшло надто далеко, і мені дуже боляче. Підбурюють мене до самогубства, кажуть, що у мене немає справжньої роботи, насміхаються з мого життя і людей, які підтримують мене, бо я купив квиток на фестиваль Go Fest. Ці повідомлення та коментарі дуже ранять, і мені потрібна перерва", — написав стрімер у Twitter.

Як зазначає The Gamer, багато гравців дорікнули FleeceKing на підтримку Niantic. Ось тільки вони не помітили, що стрімер публічно критикував розробників за зміни Remoter Raid Pass, закликав зняти обмеження і знизити ціни на них.

Нещодавно писали, що Червоний хрест закликав геймерів не чинити воєнних злочинів в іграх, таких як Call of Duty. Для цього міжнародна організація почала співпрацювати з деякими стрімерами з платформи Twitch, які почали грати, дотримуючись міжнародного права навіть у віртуальних світах.

До цього повідомляли, що 45-річний американець Антоніо Ромеро Монтейро зібрав найбільшу у світі колекцію відеоігор. Вона налічує 24 268 експонатів та оцінюється в 2,1 мільйона доларів.