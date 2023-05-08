Мінус $2 млн: український дрон R-18 вразив російський танк Т-72Б (відео)

Безпілотники R-18 від ГО "Аеророзвідка" скидають важкі протитанкові гранати, що пробивають броню.

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Українські військові за допомогою дрона-бомбардувальника R-18 вразили російський танк Т-72Б. Про це у Twitter повідомив представник "Благодійного фонду Сергія Притули" з ніком "Майор".

За його словами, бійці одного зі спеціальних підрозділів Збройних сил України атакували ворожий танк вартістю близько $2 млн. Вони запустили важкий ударний бомбардувальник R18, який скинув два снаряди значних габаритів на нерухомий Т-72Б, ймовірно, кинутий екіпажем посеред лісосмуги.

"Знищено за один виліт. Вартість комплексу R-18 — 2 040 000 грн ($55 тисяч). Це не перша і не остання подібна мета даного екіпажу. Мені дуже подобається така математика, а Вам", — поцікавився майор.

У коментарях користувачі висловили сумніви, що вибухи змогли знищити бронетехніку. Відео не показує, що трапилося з російським танком після вибуху, і наскільки серйозні пошкодження він отримав.

Дрони R-18 збирає українська громадська організація "Аеророзвідка", яка співпрацює із військовими. Як повідомляли розробники, безпілотники можуть підіймати великі боєприпаси загальною вагою до 5 кг. І найчастіше озброюють гранатами РКГ-3 чи бомбами РКГ-1600, здатними пробивати броню танків.

У лютому писали, як українські дрони R18 знищили танки та БМП окупантів на Донбасі. З їхньою допомогою військові атакували Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А, БМП-1, БМП-2, БМП-3, БТР-80.