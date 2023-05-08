На літаки встановлять радарну систему MFRS на основі ШІ: як це допоможе у розвідці

Компанія Northrop Grumman вже отримала контракт на $3,6 млрд від ВМС США на будівництво двох літаків E-2D Advanced Hawkeye plus.

Related video

Крім цього, згідно з контрактом, буде модернізовано 24 існуючі літаки цього типу, повідомляє Militaryaerospace. Літаки E-2D Advanced Hawkeye plus є повітряними системами раннього попередження та управління (AWACS), які забезпечують виявлення, стеження та наведення на цілі у повітряному, наземному та морському просторі.

Основною особливістю є те, що літаки оснастять особливою багатосенсорною фьюжн-радарною системою (MFRS), яка об'єднує дані з різних джерел, таких як активований фазований антеною решіткою (AESA) радар AN/APY-9, оптичні датчики, радіочастотні приймачі та інші датчики, щоб створити більш точну та повну картину навколишнього оточення.

Система MFRS використовує алгоритми штучного інтелекту, які аналізують та зіставляють дані з різних датчиків, враховуючи їх переваги та недоліки. Система MFRS підвищує виявлення та класифікацію цілей, а також зменшує хибні спрацьовування.

Самі літаки E-2D Advanced Hawkeye plus можуть виконувати різні завдання на користь ВМС США, такі як підтримка операцій на авіаносцях, координація дій різних видів військ, надання інформації про цілі для ракетних систем, пошук та порятунок та інші. Літаки E-2D можуть літати на висоті до 10 км та на відстань до 2000 км від бази.

Раніше Фокус розповідав, що дрон Protector RG Mk1 замінить застарілі MQ-9A Reaper : на що здатний цей БПЛА.