Інженери представили супер-гаджет для військових: що про нього відомо і як він працює

Пристрій Node забезпечить солдатів зв'язком на землі, на морі, у повітрі та навіть під землею.

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Компанія Somewear Labs (США) днями презентувала мультимережевий пристрій під назвою Node, що дозволяє операторам створювати власну безпечну та "гнучку" мережу для зв'язку, відстеження розташування та інших тактичних потреб на землі, у повітрі та на морі, пише militaryembedded.com.

Пристрій працює на платформі Grid, яку також розроблено в Somewear, завдяки чому можлива його інтеграція з тактичною системою ATAK. Node є апаратом типу SWaP (low size, weight, and power), проте, незважаючи на невеличкі габарити, працює з системою Joint All-Domain Command and Control (JADC2). Гаджет не лише допомагає залишатися військовим на зв'язку, а й покращує їхню ситуаційну поінформованість, пошук та порятунок поранених, візуалізує поле бою.

Маршрутизація даних забезпечується технологією сітчатого радіозв'язку. Груповий зв'язок у межах досяжності вузлів зв'язку забезпечується зашифрованою мережею Node із малою затримкою. Якщо член команди виходить за межі мережі Node, гаджет автономно доставляє вхідні та вихідні дані через супутниковий зв'язок.

За роботу пристрою відповідає програмне забезпечення для маршрутизації даних — SmartBackhaul, яке направляє дані сітчатою мережею до вузлів, що мають найсильніший сигнал від супутників або веж стільникового зв'язку. Це забезпечує найбільш оптимальний транзитний зв'язок. Розробники запевняють, що Node з технологією SmartBackhaul позбавляє солдатів необхідності встановлювати фіксовану інфраструктуру для виділеної транспортної мережі та дозволяє залишатися в межах її досяжності. Кожен член команди може виконувати функцію вузла зв'язку для інших команд та підрозділів, дозволяючи товаришам по службі встановлювати безперебійний зв'язок незалежно від місця розташування та навіть під землею.

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