У Китаї заарештували користувача ChatGPT за те, що "розганяв фейки про катастрофу поїзда"

Чоловік хотів заробляти на переглядах реклами та створював за допомогою чат-бота брехливу інформацію.

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Китайська влада затримала чоловіка, який використав ChatGPT для написання фейкових новин, повідомляє Bloomberg. Це, очевидно, один із перших випадків арешту за зловживання штучним інтелектом у країні.

Як стверджують представники WeChat (найпопулярнішого месенджера в КНР), якийсь громадянин "використовував сучасні технологічні методи для створення хибної інформації та поширював її у соціальних мережах". Поліція знайшла підроблену статтю про залізничну катастрофу, внаслідок якої загинуло дев'ятеро людей. Стаття була розміщена на декількох облікових записах на платформі Baidu. Статтю було переглянуто понад 15 тис. разів, перш ніж її видалили модератори.

Поліція з'ясувала, що підозрюваний використовував заборонений у Китаї ChatGPT за допомогою VPN, щоб створювати гучні вірусні новини, які були просто придумані чат-ботом. Виявилося, що громадянин просто хотів заробити на переглядах реклами, оскільки такий спосіб заробітку порадили йому друзі. Тепер прокуратура звинувачує чоловіка у поширенні брехливої та "провокаційної інформації, націленої на розпалювання панічних настроїв", що передбачає тюремний термін до 5 років.

Технологія штучного інтелекту від OpenAI викликала безліч суперечок у Китаї як з боку великих технологічних компаній, які хочуть розробити аналогічні чат-боти, так і з боку влади, яка прагне запровадити правила, що регулюють використання технології в рамках строго контрольованого інтернет-простору.

Раніше Фокус писав, що ChatGPT отримав нові функції: що цікавого знайдуть користувачі чат-бота.