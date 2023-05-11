Росія загрожує лазерами та роботами: обіцяє озброїтися ними до кінця десятиліття

На думку місцевих розробників, РФ нічим не поступається США у виробництві нових типів озброєння. Чи так це?

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"Ще трохи і ми досягнемо ривка, тому що часу на розгойдування немає", приблизно так можна охарактеризувати оглядову статтю журналістів російського RTVI, які присвятили свій матеріал майбутньому озброєнню РФ (якому, як відомо, "аналогів немає"). Фокус знайомить вас з основними військовими розробками, які "ось-ось до кінця десятиліття" з'являться в російській армії.

Роботи-кулемети з ШІ

Вже п'ятий рік концерн "Калашніков" розробляє роботизовану кулеметну турель, яка за допомогою ШІ зможе вибірково атакувати цілі. Розробники стверджують, що нейромережа розпізнає різні об'єкти та вибирає пріоритет атаки залежно від складності та важливості цілі. Наприклад, турель спочатку атакуватиме БМП супротивника, а вже потім буде переходити до знищення окремих солдатів.

Концерн "Калашніков" стверджує, що його турель обладнана ШІ Фото: Соцмережі

Так само, залежно від розпізнаного об'єкта кулемет калібром 12,7 мм акцентуватиме свою увагу саме на озброєних людях, а не тваринах. Концепт було продемонстровано ще у 2018 році, але досі він не введений в експлуатацію.

Лазерна зброя

Абсолютно засекречена розробка лазерного комплексу "Пересвіт" з'явилася лише у кадрах із послання Путіна Федеральним зборам у вже далекому 2018 році й більше про неї нічого не чули.

Обґрунтовується тиша навколо комплексу тим, що це "дуже засекречена військова таємниця", тому крім однієї картинки широкому загалу про успішну розробку цього комплексу більше нічого не відомо. За ідеєю, лазерна система повинна зі швидкістю світла наводитися на літаки та ракети ворога, знищуючи їх.

Якось з'явившись на слайдах Путіна більше цю лазерну зброю ніхто не бачив

Головна проблема лазерної зброї, як зазначають експерти, полягає у законах фізики та потребі у великих акумуляторах, здатних генерувати величезний за силою лазерний промінь. Крім того, ефективність лазерної зброї дуже залежить від погодних умов. Наприклад, у дощ, туман або сніжну погоду лазерний промінь надто розсіюється і його потужність кратно падає, що не дозволяє чітко наводитися та спалювати техніку ворога. Над цією проблемою працюють усі інженери світу.

Кінетичні гармати

Один із найцікавіших (для фізиків) варіант зброї майбутнього, ґрунтується на силі магнітів, які розганяють звичайну просту болванку до гіперзвукових швидкостей і вся міць кінетичної енергії удару валитися на ворога.

У США експериментують із рельсотронами і в РФ так само ведуться роботи в цьому напрямку Фото: Соцмережі

У Росії, як і в США, над подібними проєктами працюють, але про них мало відомо. Головна проблема кінетичних гармат – масивність самої конструкції та необхідність у потужних генераторах (потужністю понад 100 кіловатів). Крім того, потрібні просто чарівні за своїми характеристиками батареї, які здатні забезпечувати пуски десятків тисяч снарядів. Як стверджується, подібні акумулятори та суперконденсатори нібито вже виробляє російська компанія ТЕЕМП.

Щоправда, жоден із російських військових експертів так і не зміг назвати хоча б близькі терміни появи всіх цих розробок у російській армії. Все обмежилося загальними запевненнями про "кінець десятиліття" або "початок 30-х років".

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