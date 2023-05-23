Вчені "зняли кіно", підглянувши, що у людей коїться в голові: без ШІ не обійшлося

Вчені розробили метод, що дозволяє ШІ формувати відеоряд із сигналів мозку людини.

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Китайські вчені з Національного університету Сінгапуру та Китайського університету Гонконгу вважають, що їхня розробка відкриє нові можливості для дослідження механізмів зору, пам'яті та уяви, пише Vice.

В експерименті учасники спостерігали за короткими відеороликами, що показують різні сцени життя: людей, тварин, природи тощо. Вчені використовували дані фМРТ та модель ШІ Stable Difussion для перетворення тексту на зображення моделі під назвою MinD-Video, яка генерує відео зі свідчення мозку. Потім ці сигнали подавалися на вхід нейронної мережі, яка навчалася відтворювати відео на основі даних мозкової активності. Статтю з описом роботи та результатами дослідження було розміщено на сайті вчених.

Результати виявилися вражаючими: нейронна мережа змогла не лише відновити загальні контури та кольори об'єктів на відео, а й деталізувати їхню текстуру, рух та освітлення. Відео, отримані з сигналів мозку, були чіткішими та реалістичнішими, ніж ті, що створювалися раніше за допомогою інших методів.

Вчені зазначають, що такий підхід може допомогти краще зрозуміти, як мозок кодує та декодує зорову інформацію, а також як він зберігає та відтворює спогади. Крім того, такий метод може бути корисним для створення нових форм комунікації та розваги, наприклад, для передачі відео прямо з голови людини.

Раніше Фокус писав, що інші вчені зі США навчили нейромережу читати думки людей: на що здатний "декодер думок".