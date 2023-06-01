Нашкодять самі собі: росіяни скуповують антидронові рушниці після атаки БПЛА у Москві

Попит на кошти боротьби з БПЛА різко зріс, а продавці пропонують моделі від $1600 до $25 000, заманюючи москвичів знижками у 20%.

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Жителі Росії масово купують антидронові рушниці після масової атаки безпілотників у Москві та Підмосков'ї. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі.

За його інформацією, з 30 травня в Москві фіксують сплеск продажів антидронових систем, насамперед — рушниць. Інформацію також підтвердив представник компанії Detector Systems, що займається продажем засобів боротьби з БПЛА.

Як зауважило медіа Mash, російські підприємці розмістили на інтернет-ресурсах багато оголошень про продаж антидронових рушниць. Вони пропонують пристрої із різних цінових сегментів: від "Гарпії" за 140 тис. рублів ($1600) та "Парс" за 500 тис. рублів ($6100) до преміальних моделей за 2 млн рублів (близько $25 000). Продавці запевняють, що роблять знижки у розмірі 10-20%.

Антидронові рушниці — це пристрої, які випромінюють спрямовані радіохвилі, що створюють перешкоди для роботи безпілотних літальних апаратів. Вони пригнічують сигнал керування між операторами та дронами, в результаті чого останні сідають на землю або продовжують летіти, поки не сяде акумулятор, а потім падають. Зовні "рушниці" нагадують стрілецьку зброю і працюють за схожим принципом — потрібно націлитися і натиснути на гачок.

За словами військового оглядача ТАРС Віктора Литовкіна, застосування такого засобу радіоелектронної боротьби над населеними пунктами та ще й ненавченими цивільними операторами є досить небезпечним, оскільки дрон, який втратив керування, може впасти на чийсь будинок або на людей зовні. Фокус також писав, що далекобійні ударні безпілотники літають не під керуванням пілота, а заданим маршрутом — у такому разі рушниця не зіб'є БПЛА, хоча може трохи збити його з курсу, придушивши супутникову навігацію. Деякі моделі мають запасну інерційну систему позиціювання, яка орієнтується на компаси, барометри та інші вбудовані датчики.

30 травня дрони масово атакували Москву та Підмосков'я. Жителі Московської області помітили в небі кілька моделей безпілотників, ЗМІ нарахували від 25 до 35 літальних апаратів, хоча Міноборони заявило про 8, ще й всі нібито вдалося збити.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що російські війська змусили дрони зіткнутися з житловими будинками. Як заявило Міноборони, три БПЛА вдалося придушити засобами РЕБ, саме стільки ж врізалися у будівлі у Москві та Підмосков'ї. Експерт припустив, що їх просто збили з курсу.